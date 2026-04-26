Instituto no aguantó y Newell’s lo empató a poco del final en Rosario

Newell's empató a poco del final e Instituto complicó su clasificación.
Este domingo hubo dos partidos en simultáneo por la 16ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El correspondiente a la Zona A del campeonato se disputó en Rosario, donde Newell’s recibió a Instituto. Este duelo se llevó a cabo en el estadio Coloso Marcelo Bielsa y contó con el arbitraje de Bruno Amiconi, acompañado por Fernando Echenique en el VAR.
Nota en desarrollo.
Con el empate, el conjunto rosarino llegó a 14 puntos y está penúltimo: aunque no clasificará a la próxima instancia ya sabe que tampoco quedará último. La Gloria, por su parte, suma 18 unidades y está en la décima posición, todavía con chances de clasificar a la próxima fase.
En la fecha que resta, la Lepra visitará a Vélez Sarsfield, mientras que a los cordobeses les tocará visitar a Estudiantes de Río Cuarto.
-SÍNTESIS-
Newell’s 1-1 Instituto.
Goles:
16’ST: Saúl Salcedo -en contra- (INS).
35’ST: Juan Ramírez (NEW).
Formaciones:
Newell’s: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo; Walter Mazzantt, Facundo Guch, Walter Núñez; Matías Cóccaro.
DT: Frank Kudelka.
Instituto: Manuel Roffo; Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Alex Luna; Franco Jara.
DT: Diego Flores.
Cambios:
15’ST: ingresó Matías Tissera por Alex Luna (INS).
15’ST: ingresó Jeremías Lázaro por Franco Jara (INS).
19’ST: ingresó Jerónimo Gómez Mattar por Rodrigo Herrera (NEW).
19’ST: ingresó Francisco Scarpeccio por Matías Cóccaro (NEW).
20’ST: ingresó Luciano Herrera por Walter Núñez (NEW).
35’ST: ingresó Juan Ramírez por Facundo Guch (NEW).
37’ST: ingresó Matías Fonseca por Jhon Córdoba (INS).
37’ST: ingresó Juan Méndez por Gastón Lodico (INS).
45’ST: ingresó Jonás Acevedo por Agustín Massaccesi (INS).
Amonestados:
15’PT: Walter Mazzantti (NEW).
17’PT: Leonel Mosevich (INS).
29’PT: Facundo Guch (NEW).
39’PT: Matías Cóccaro (NEW).
42’PT: Agustín Massaccesi (INS).
45’PT: Alex Luna (INS).
44’ST: Saúl Salcedo (NEW).
47’ST: Jerónimo Gómez Mattar (NEW).
Árbitro: Bruno Amiconi. VAR: Fernando Echenique.
Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.