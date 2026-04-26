Gimnasia superó a Belgrano en córdoba y está en puestos de clasificación

Un centro impulsado por Barros Schelotto (foto) acabó en el gol de Gimnasia.
Este domingo, la jornada futbolera encontró dos partidos en simultáneo por la tarde. Uno de ellos, el correspondiente a la Zona B, enfrentó a Belgrano de Córdoba con Gimnasia de La Plata en el estadio Julio César Villagra. El árbitro del encuentro fue Nazareno Arasa, acompañado por Facundo Tello en el VAR.
La victoria dejó al conjunto platense en la sexta posición con 23 puntos. Está un puesto por debajo del Pirata, que tiene la misma cantidad de unidades, pero cuenta con mejor diferencia de gol. En la próxima fecha, el conjunto cordobés recibirá a Sarmiento de Junín; mientras que al elenco de Ariel Pereyra le tocará ser anfitrión de Argentinos.
-SÍNTESIS-
Belgrano 0-1 Gimnasia.
Gol:
41’PT: Nicolás Barros Schelotto.
Expulsado:
25’PT: Federico Ricca (BEL).
Formaciones:
Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca, Adrián Spörle; Ramiro Hernandes, Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Lautaro Gutiérrez y Lucas Zelarayán.
DT: Ricardo Zielinski.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.
DT: Ariel Pereyra.
Cambios:
ET: ingresó Julián Mavilla por Franco Vázquez (BEL).
ET: ingresó Álvaro Ocampo por Adrián Spörle (BEL).
24’ST: ingresó Jeremías Lucco por Ramiro Hernandes (BEL).
24’ST: ingresó Nicolás Fernández por Alcides Benítez (BEL).
24’ST: ingresó Franco Torres por Nicolás Barros Schelotto (GIM).
33’ST: ingresó Lucas Passerini por Lautaro Gutiérrez (BEL).
33’ST: ingresó Manuel Panaro por Germán Conti (GIM).
33’ST: ingresó Juan Cortazzo por Marcelo Torres (GIM).
45’ST: ingresó Mateo Seoane por Ignacio Fernández (GIM).
Amonestados:
18’PT: Ramiro Hernandes (BEL).
11’ST: Ignacio Fernández (GIM).
39’ST: Juan Cortazzo (GIM).
42’ST: Lucas Passerini (BEL).
Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Facundo Tello.
Estadio: Julio César Villagra.