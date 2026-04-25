Rosario Romero disertó en Tucumán en el encuentro de la Red de Municipios frente al Cambio Climático

Rosario Romero junto a sus pares en la Red de Municipios frente al Cambio Climático que se celebró en San Miguel de Tucumán.

Con la presencia de intendentes y funcionarios municipales de todo el país, autoridades provinciales y nacionales, especialistas y delegaciones internacionales, este viernes se concretó la jornada inaugural de la VIII Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC).

El encuentro tuvo lugar en el Hotel Sheraton y fue encabezado por la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, en su carácter de anfitriona del plenario, junto al gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo. Además, estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri; la presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, Carolina Basualdo; el director ejecutivo de la RAMCC, Ricardo Bertolino; y la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio, Julieta Migliavacca.

De la ceremonia inaugural también participaron intendentes de distintas provincias, funcionarios del gabinete nacional, legisladores, autoridades provinciales y representantes de delegaciones internacionales provenientes de Chile, Paraguay y Portugal.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, consideró que la red de municipios se ha convertido en un espacio clave para construir una agenda ambiental común. “Celebro este encuentro y la posibilidad que nos da Tucumán de reunirnos. Yo caracterizaría a esta red como una verdadera corriente de pensamiento”, sostuvo.

Las actividades comenzaron por la mañana en el salón principal del Hotel Sheraton y marcaron un hecho histórico para la red, ya que es la primera vez que la Asamblea se realiza en el norte argentino y también la primera edición que se abre a la participación de la ciudadanía. El plenario continuará este sábado con nuevas instancias de trabajo y exposiciones sobre estrategias y políticas públicas orientadas a enfrentar el cambio climático desde los gobiernos locales.

Durante la apertura se proyectó un video institucional sobre el rol de las ciudades frente al cambio climático y se presentó el formato de trabajo de la asamblea, que incluyó espacios de debate simultáneos organizados en cuatro salas temáticas denominadas Azahares, Tarcos, Ceibo y Lapachos, en referencia a especies características de la flora regional.

La jornada incluyó además la interpretación del Himno Nacional Argentino por un artista tucumano y una intervención artística del grupo Malambas, integrado por mujeres que fusionan percusión, danza y canto dentro del folklore argentino, reseñó el portal Tucumán 24.

Posteriormente se desarrollaron exposiciones y mesas de intercambio entre autoridades municipales y especialistas.

En ese contexto se reunió la Mesa de Intendentes de ciudades ex sedes de la RAMCC y capitales provinciales, de la que participaron el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli; el intendente de Córdoba, Daniel Passerini; la intendenta de Paraná, Rosario Romero; y el jefe de Gabinete de Rosario, Rogelio Biazzi. El panel fue moderado por la intendenta Chahla.

Más tarde tuvo lugar la Mesa Provincial de Ambiente, en la que funcionarios de las áreas climáticas de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy y La Pampa compartieron experiencias y políticas públicas desarrolladas en sus jurisdicciones.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación del Plan Local de Acción Climática de San Miguel de Tucumán, expuesto por la intendenta Chahla junto a la secretaria Migliavacca. El plan establece lineamientos y objetivos para avanzar hacia una ciudad más sostenible y resiliente frente a los desafíos ambientales.

“No hay justicia social sin justicia ambiental”

En ese marco, la jefa municipal destacó la importancia de que la provincia sea sede del encuentro y subrayó el compromiso de la ciudad con las políticas ambientales.

“Hoy es un día muy importante para la provincia de Tucumán. En San Miguel de Tucumán se está llevando a cabo la octava asamblea de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, una red que nuclea alrededor de 300 ciudades de toda la Argentina”, señaló.

Chahla explicó que la capital tucumana pudo integrarse a la red luego de cumplir una serie de requisitos técnicos vinculados con la medición de emisiones y la planificación climática. “Para entrar a esta red tenemos que cumplimentar ciertos requisitos, como tener nuestra huella de carbono y contar con un Plan Local de Acción Climática. Ese plan lo elaboramos en ocho meses gracias al gran trabajo de la Secretaría de Ambiente y de un equipo que trabaja de manera transversal con todas las áreas del municipio”, indicó.

La intendenta remarcó que el cambio climático representa un desafío global que requiere acciones tanto de mitigación como de adaptación. “Sabemos que es un desafío mundial que impacta en toda la humanidad. Por eso trabajamos en mitigar las causas del cambio climático, pero también en adaptarnos a sus consecuencias, porque los fenómenos extremos ya están ocurriendo”, afirmó.

Chahla también hizo hincapié en el impacto social de la crisis climática y vinculó la agenda ambiental con la equidad. “No hay justicia social sin justicia ambiental”, afirmó, al señalar que los sectores más vulnerables suelen ser los que más sufren las consecuencias de los fenómenos climáticos extremos, destacó el portal Tucumán 24.

Además, la jefa municipal destacó que el encuentro reúne a más de 90 intendentes de distintas ciudades del país y delegaciones internacionales, lo que permitirá intercambiar experiencias y estrategias. “Nos interesa saber qué hacen otras ciudades, compartir experiencias y también mostrar qué estamos haciendo nosotros. Acá se gestiona con datos y esos datos se comparten dentro de la red”, sostuvo.

Entre las acciones que impulsa el municipio, mencionó la gestión de residuos, el compostaje, la generación de energía a partir de biogás y los programas de forestación urbana. “Tenemos un inventario de 169.000 árboles en la ciudad y nos propusimos plantar 10.000 más hasta 2027 y 40.000 hasta 2030. Son políticas basadas en datos y evidencia científica que apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos”, remarcó.

En relación con la gestión de residuos, la intendenta destacó los avances logrados por las políticas de incentivo a la separación domiciliaria y el reciclaje de materiales en la ciudad. “Con el programa SEPARÁ estamos reduciendo la cantidad de residuos que llegan a disposición final. Hoy muchos de los plásticos ya no terminan en los basurales porque se recuperan y se reciclan, y eso tiene un impacto directo en la reducción de nuestra huella de carbono”, señaló. La jefa municipal explicó además que estas acciones forman parte de una estrategia integral que incluye el compostaje de residuos orgánicos y la valorización de materiales recuperables.

La intendenta también advirtió que el transporte es actualmente la principal fuente de emisiones en la capital tucumana. “Cuando analizamos la huella de carbono vemos que el transporte representa el 41,6% de las emisiones. Luego aparece el consumo de energía en hogares, comercios e industrias y, en tercer lugar, la gestión de residuos. Por eso debemos avanzar hacia una transición energética también en el transporte”, explicó.

Apoyo provincial

Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo valoró la realización del encuentro en la provincia y destacó el trabajo previo realizado por el municipio capitalino para integrar la red.

“Este evento no se da por casualidad ni se designa de manera caprichosa. San Miguel de Tucumán tuvo que cumplir determinados requisitos para que esta octava asamblea se realice en nuestra provincia”, afirmó.

En ese sentido, felicitó a la intendenta y a su equipo de trabajo. “Quiero felicitar a la señora intendenta y a todo su equipo, que viene desarrollando un importante trabajo en materia ambiental. Además, desde el municipio de la Capital se está colaborando con otros municipios del interior y con comunas rurales de la provincia”, sostuvo.

A su turno, el vicegobernador Miguel Acevedo remarcó la necesidad de avanzar en políticas ambientales coordinadas entre los distintos niveles del Estado y con la participación de la sociedad. “Desde la Legislatura venimos trabajando para brindar las herramientas que este cambio climático exige. Pero también tenemos que tomar conciencia como sociedad, porque el compromiso tiene que ser de cada ciudadano y cada ciudadana”, señaló.

El titular del Poder Legislativo provincial subrayó además la importancia de abordar la problemática de manera metropolitana. “Tenemos que trabajar como Gran San Miguel de Tucumán, incluyendo a los municipios y comunas cercanas. El transporte, la gestión de residuos y muchas otras cuestiones ambientales requieren una mirada conjunta”, afirmó.

Voces de los intendentes

Durante la jornada también participaron intendentes de distintas ciudades del país que compartieron sus experiencias en políticas ambientales.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, advirtió sobre el impacto cada vez más visible del cambio climático en las ciudades y cuestionó recientes decisiones del Gobierno nacional en materia de organismos técnicos.

“En lo que va de abril en Córdoba llovió el triple de lo que había llovido en todo el mes de abril del año pasado. Y en medio de estas situaciones nos enteramos de que el Gobierno nacional está disponiendo prácticamente la desaparición del Servicio Meteorológico Nacional, que para las ciudades es una herramienta fundamental”, expresó.

El jefe municipal cordobés destacó el rol de la RAMCC en la construcción de políticas públicas basadas en evidencia científica. “Las políticas que diseñamos gracias a la red están basadas en datos y respaldadas por evidencia científica, pero sobre todo están destinadas a cuidar a las personas”, afirmó.

Asimismo, resaltó el valor del intercambio entre gobiernos locales. “Un buen intendente no es el que inventa todo, sino el que copia bien lo que se hace en otra ciudad y lo adapta mejor. Y yo celebro que nos estemos copiando para bien”, concluyó.

Por su parte, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, consideró que la red de municipios se ha convertido en un espacio clave para construir una agenda ambiental común.

“Celebro este encuentro y la posibilidad que nos da Tucumán de reunirnos. Yo caracterizaría a esta red como una verdadera corriente de pensamiento”, sostuvo.

Romero señaló que el cuidado ambiental debe atravesar toda la gestión pública. “El cuidado de la casa común no es patrimonio de una secretaría de ambiente, sino que atraviesa todas las áreas de gobierno”, afirmó.

Además, planteó la necesidad de fortalecer una mirada federal en la planificación de las políticas públicas. “Los estados locales tenemos mucho que decir, porque quienes transitamos las ciudades sabemos cuáles son las prioridades de cada región”, expresó.

Tras el cierre de la jornada matutina, los intendentes realizaron una fotografía institucional como testimonio del encuentro.

Por la tarde continuaron las actividades con la elección de las nuevas autoridades del Consejo de Intendentes 2026 de la RAMCC, instancia coordinada por el director ejecutivo de la entidad, Ricardo Bertolino, y el intendente de San Justo y representante del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía en Argentina, Nicolás Cuesta.

El plenario de la VIII Asamblea Nacional de Intendentes de la RAMCC continuará este sábado con nuevas mesas de trabajo, exposiciones y debates centrados en el fortalecimiento de las políticas climáticas locales y la cooperación entre municipios de todo el país.