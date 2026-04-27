Futsal: Paraná debutó con un triunfo en Comodoro Rivadavia

El seleccionado paranaense femenino de futbol de salón derrotó a su par de Caleta Olivia por 2 a 0 en su debut en el Campeonato Argentino de Selecciones que se disputa en Comodoro Rivadavia. El equipo de la capital entrerriana ganó en el marco del Grupo C y comenzó con el pie derecho su participación en el certamen.

El representativo de la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón (APFS) se presentó este lunes en el Gimnasio Municipal Nº 3 de la ciudad chubutense y se impuso con goles de Yanina Barboza y Ailen Battauz

El próximo compromiso para el equipo de la APFS será este martes, desde las 14, en el Polideportivo Nº 3 ante Esquel, que viene de golear por 8 a 0 al seleccionado de Formosa.