Con acción en Neuquen y Recreativo pasó la 5ª fecha del Torneo Apertura

En la pista del Pingüi hubo acción para Seniors de ambas ramas y Junior Femenino.

Con actividad en las pistas del Atlético Neuquen Club (ANC) y Recreativo Bochas Club (RBC) tuvo continuidad este fin de semana la quinta fecha del Torneo Apertura de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines en las ramas masculina y femenina.

Senior Masculino

Por la rama masculina, en la pista de Neuquen, el anfitrión derrotó el sábado a Recreativo Verde en un partido a puro gol. Fue 6 a 5, con cuatro goles de Santiago Carrivale, uno de Francisco San Martín y otro Alejandro Bourbotte. Las conquistas del Bochas fueron obra de Ignacio García (tres), Franco Elbagdan y Laurentino Alverenque.

El domingo la jornada continuó en la pista de Recreativo con triunfos del Bochas Rojo por 2 a 1 ante Rowing. Julián García y Germán Muzio gritaron los goles para el local; Lautaro Martínez descontó para el PRC.

Senior Femenino

En la rama femenina, Talleres superó el sábado a Neuquen por 4 a 3 con tres tantos de Sofía Méndez y uno de María Paz René. Para el Pingüi anotaron Micaela Haller (dos) y Victoria González.

El domingo, Rowing derrotó 4 a 3 a Recreativo con tres tantos de Alejandrina Zunino Ríos y otro de Jazmín Martins Mogo. Para el Bochas convirtieron Antonia Alvarenque y Felicitas Miceo (en dos ocasiones).

Junior Femenino:

También hubo actividad el sábado en esta categoría con triunfos de Rowing y Neuquen. El Remero superó a Recreativo por 3 a 1 en cancha del ANC, con tantos de Alejandrina Zunino, Vera Frederich y Josefina Lescano; para el Bochas descontó Antonia Alvarenque.

El domingo, el Pingüino se impuso 3 a 2 a Talleres en la pista de Recreativo. Victoria González (dos) y Denise Quinodoz anotaron los goles del ganador; Rosario Carballo y Lucía De León descontaron para el Rojo.

Este formato se jugará a lo largo del año y quedan por disputar unos 6 encuentros. De acuerdo a lo informado por la UEHP, los finalistas se clasificarán al Torneo Argentino de dicha categoría. Está modalidad rige a partir de este año en: Seniors, Juvenil, Cadete y Junior Femenino.

Con información de Paula Cantero Cesario, Camila Guzzonatto y Milagros Milera (Prensa UEHP).