Estudiantes de Uader acceden al comedor universitario de la UNER

A partir de este lunes los estudiantes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) tendrán acceso al comedor de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) que funciona en la Facultad de Ciencias Económicas, en Andrés Pazo y La Rioja.

En 2025, se registró un promedio aproximado de 40 platos semanales. Este año se calcula la misma participación. No hay cupos, dijeron desde la Uader, pero los estudiantes para acceder al servicio deben solicitar el plato antes de las 9.30 de cada día en la turnera del mismo comedor.

El comedor está ubicado en calle Andrés Pazos 406 (casi La Rioja) y está disponible de lunes a viernes, recordó una publicación de Entre Ríos Ahora.

Para asistir, las y los estudiantes deberán reservar su lugar previamente hasta las 9:30 horas de cada jornada, a través del sistema online habilitado https://turnos-comedor.uner.edu.ar/⁠

El costo del menú es de $3.000 e incluye plato principal y postre, constituyendo una alternativa accesible para acompañar la trayectoria académica y promover el bienestar estudiantil.

Desde la Universidad se destacó la importancia de esta iniciativa, “que amplía derechos y fortalece las condiciones de permanencia de las y los estudiantes en el sistema universitario”.