Secuestraron vainas servidas, carne y marihuana en allanamientos por el ataque a caballos de intendente

La Policía de Entre Ríos realizó este lunes cuatro allanamientos en Bovril y zonas rurales cercanas, en el marco de la investigación por el ataque a tiros contra caballos propiedad del intendente José Gillig, ocurrido días atrás en un campo alquilado a pocos kilómetros de la ciudad.

El hecho había generado fuerte conmoción luego de que se conociera que al menos cuatro animales fueron hallados muertos y otros cinco heridos tras recibir disparos. Según se informó, los caballos eran utilizados tanto para carreras como para jineteadas.

De acuerdo a información policial a la que accedió ANÁLISIS, los procedimientos fueron llevados adelante por personal policial en distintos domicilios vinculados a la causa por delitos rurales. Tres de los cuatro allanamientos arrojaron resultados positivos y permitieron el secuestro de diversos elementos considerados de interés para la investigación.

Entre los objetos secuestrados figuran dos teléfonos celulares Motorola, cuatro vainas servidas —dos calibre .223 y dos calibre 30-06—, dos cartuchos calibre .22, además de tres cuartos de ternero y una paleta de ciervo.

Asimismo, durante uno de los procedimientos, el principal investigado se dio a la fuga en un vehículo antes de ser interceptado por la Policía. Pese a ello, en el domicilio relacionado se logró secuestrar una planta y un frasco con flores de Cannabis Sativa.

En total, cinco personas fueron notificadas e identificadas en el marco de los operativos, mientras la investigación continúa para esclarecer el brutal ataque contra los animales y determinar responsabilidades.