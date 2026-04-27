“Boca es el mejor equipo a nivel colectivo”, analizó Rubén Flotta

En diálogo con el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta se reirió en el comienzo al buen momento que atraviesa Boca en el Torneo Apertura. “El primer tiempo fue parejo frente Defensa y Justicia, de hecho, le anularon un gol al local por un dedo de posición adelantada, sigo sin entender lo del VAR”.

A lo que agregó: “Boca está pasando un momento excelente, jugó con un equipo casi alternativo y metió cuatro goles, lo hizo con la cabeza puesta en el partido frente a Cruzeiro, en Brasil”.

Enseguida anexó: “Para mí es el mejor equipo en cuanto a rendimiento colectivo”. Aunque destacó: “No hay que olvidar lo de Independiente Rivadavia de Mendoza que está puntero en la tabla general. Alfredo Berti está haciendo un trabajo excelente, no vende humo, lo vimos ayer caminando después del clásico caminando por las calles como una persona normal, hace un gran trabajo”.

Por otra parte, destacó lo de San Lorenzo y resaltó: “Desde que agarró Gustavo Álvarez como entrenador cambió su funcionamiento. A él le fue muy bien en Chile como entrenador y ahora le está yendo bien en San Lorenzo”.

También se refirió a la victoria de River, aunque sostuvo que “le ganó a Aldosivi, pero sufrió bastante. Le costó recuperarse de la derrota en el clásico, ganó 3 a 1, pero fue un resultado mentiroso”.

Más adelante añadió: “River jugó mal otra vez, el primer gol de River fue falta en la previa y el juez no cobró, de hecho, Lamolina tampoco desde el VAR”.

Escuchá toda la columna acá: