Detuvieron a una mujer por una causa de extorsión tras un allanamiento en San José

Una mujer de 25 años fue detenida este lunes en la ciudad de San José, departamento Colón, durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por presunta extorsión. En el procedimiento, además, la Policía secuestró teléfonos celulares y una tablet que serán sometidos a peritajes.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Jefatura Departamental, luego de una serie de tareas investigativas y análisis realizados sobre maniobras delictivas denunciadas por un ciudadano.

Según supo ANÁLISIS, la orden judicial permitió concretar un allanamiento y requisa domiciliaria en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Cettour al 2500, en San José.

Durante la inspección del inmueble, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares y una tablet, dispositivos considerados de interés para la causa y que ahora serán analizados para determinar posibles vínculos y evidencias relacionadas con la extorsión investigada.

Por disposición de la magistratura interviniente, la mujer detenida fue trasladada a sede policial, donde permanece alojada a disposición de la Justicia.