TC850: Alejandro Cisneros se llevó el triunfo de Gualeguaychú

Turano, Cisneros y Schneider, protagonistas del fin de semana en el sur de la provincia. (Foto: TC 850).

Alejandro Cisneros se llevó la victoria de la segunda fecha de la temporada del TC 850, disputada este fin de semana en el autódromo Municipal de Gualeguaychú. El piloto de La Clarita completó las 14 vueltas al circuito en 25 minutos 29 segundos y 871 milésimas.

Maximiliano Turano y Gabriel Schneider, quienes se ubicaron a 0,525 y 6,191 segundos del ganador, respectivamente, completaron el podio de la segunda final de la temporada actual de la categoría espectáculo.

Por su parte, Gonzalo Salas se llevó el triunfo entre los pilotos Seniors al concluir séptimo; Mariano Mendiburo (9º) y Rubén Degeneve (12º ) quedaron segundo y tercero entre los pilotos más experimentados en el sur de la provincia.

Cabe destacar que Cisneros también se llevó la pole position el sábado con un registro de 1m20s842. Mientras que las series fueron para Turano (9m06s540) y Fabio Todone (8m13s052).

Se trató de una dulce revancha para el oriundo de La Clarita, ya que se le habían retirado los puntos que obtuvo en el autódromo Ciudad de Paraná tras una revisión técnica en el motor de su auto de competición.

La próxima fecha de la categoría (3ra) se disputará el 23 y 24 de mayo en el autódromo de Concordia.