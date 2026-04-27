La mesa política volvió a reunirse para ordenar la agenda legislativa y ultimar detalles del informe de Adorni

Sobre el inicio de una semana clave, la mesa política designada por el presidente Javier Milei se dio cita esta tarde en un encuentro que sirvió para ordenar la agenda legislativa, paralizada durante el último mes, aceitar la estrategia para intentar sancionar la reforma electoral y afinar los detalles finales del informe de gestión que protagonizará el miércoles el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados.

“Estuvimos dándole seguimiento a los proyectos ingresados uno por uno y cerrando temas para la presentación del Jefe de Gabinete el miércoles en la Cámara de Diputados”, expresó ante Infobae un integrante del selecto grupo.

Hasta entonces, el Poder Ejecutivo giró al Congreso la reforma electoral, el proyecto de Propiedad Privada, el de Fraude de Pensiones por Invalidez que ingresaron por la Cámara de Senadores al igual que los pliegos judiciales y diplomáticos y la ley de Falsas Denuncias diseñada por la senadora aliada Carolina Losada.

Asimismo, en la administración libertaria espera tratar en Diputados la ley de Hojarasca, la adaptación de Financiamiento Universitario y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, uno de los tratados internacionales más importantes en la materia.

Según supo Infobae, se espera retomar la actividad legislativa en los próximos días, pasada la exposición de Adorni, con el tratamiento del paquete en defensa de la propiedad privada, Hojarasca y los pliegos de jueces.

Si bien la idea inicial del ministro coordinador era que el reducido círculo se reuniera el viernes por la mañana, la incompatibilidad en las agendas, en particular la de la titular de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, obligó a posponer la cita que finalmente tuvo lugar esta tarde y que duró poco más de dos horas.

De esta forma, se congregaron en la oficina del Ministerio del Interior los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el asesor presidencial, Santiago Caputo; la mencionada Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Luego de que el mandatario estableciera como prioritario el proyecto que apuesta a modificar el sistema democrático antes de las elecciones presidenciales de 2027, el Poder Ejecutivo y los alfiles negociadores elaboraron el primer estado de situación, en función de la recepción de los bloques opositores y aliados, para empezar a delimitar la estrategia que les permita aplicar los cambios planeados.

Las apreciaciones públicas de la oposición, pero también de los principales socios del oficialismo, parecen empañar los planes diseñados por el libertario que aspira a concretar la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero además modificar del sistema de financiamiento de los partidos y aplicar Ficha Limpia.

“No tiene por qué ser blanco o negro, puede haber primarias y que no sean obligatorias, o puede haber primarias y que no participen aquellos que tiene lista única”, contraofertó el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, en declaraciones a Radio Rivadavia. Sus palabras reflejan la disconformidad con el plan del Poder Ejecutivo que, según reveló, no mantuvo contacto con sus principales aliados.

En una situación similar está la Unión Cívica Radical, que presentó un proyecto para conservar la herramienta y modificar su funcionamiento. Como contó este medio, propone una competencia voluntaria, la eliminación del financiamiento estatal para la campaña y la habilitación para que el ganador de la interna pueda definir a su compañero de fórmula después de la elección.

Lo cierto es que varios de los miembros de la mesa política, en particular Bullrich, la encargada de recolectar las primeras recepciones, admiten que los votos para la eliminación como la contemplan en el articulado del proyecto no están. Ante este escenario son varios los que ven con buenos ojos la posibilidad de avanzar en la suspensión o, eventualmente, la eliminación de la obligatoriedad de las PASO. “Es el punto más importante y lo central es que no haya PASO”, admitió una fuente.

El temario de la reunión incluyó además la posibilidad de ultimar detalles del informe de gestión que deberá dar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este miércoles, el primero desde su asunción al cargo, en la Cámara de Diputados. Desde las 10.30, y con los hermanos Milei y gran parte del Gabinete presente, el ministro coordinador deberá defender la gestión, pero además responder las inquietudes de la oposición y los aliados sobre la causa en la que la investigan por presunto enriquecimiento ilícito.