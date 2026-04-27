Concordia: falleció la mujer atacada por su pareja y su muerte constituye un nuevo femicidio

Falleció María Leonor Godoy, de 58 años. La mujer estaba internada en el Hospital Masvernat de Concordia, tras un ataque con arma blanca por parte de su pareja Juan Pablo Estigard, de 37 años.

La muerte de Godoy se produjo este lunes, a las 3.50, tras permanecer internada desde el 4 de abril. Había sido lesionada por su pareja en contexto de violencia de género. Estigard fue detenido el mismo día del ataque y permanece alojado en la Unidad Penal 8.

Según contaron los familiares de Godoy al sitio 7Páginas de Concordia, Estigard tenía una restricción vigente tras una brutal golpiza, previa al ataque con arma blanca. “Ella lo defendía y se alejó de nosotros por él”, relató Karen, hija mayor de la víctima.

Un historial de violencia y restricciones violadas

Según contó la hija mayor de la víctima, el 18 de noviembre de 2025 María Leonor fue golpeada ferozmente y quedó con el rostro desfigurado. “Yo la acompañé a hacer la denuncia a la Policía Central y a Tribunales. En ese momento se dictó una restricción de acercamiento que vencía recién este mes”, explicó su hija.

Aquel episodio fue tan grave que la mujer debió ser internada en el área de Psiquiatría del Hospital Felipe Heras, debido al estado de pánico y persecución que sentía: “Ella estaba convencida de que Pablo la iba a matar”. Sin embargo, tras recibir el alta, el círculo de la violencia volvió a cerrarse; María Leonor se alejó de sus hijos para retomar el vínculo con Estigard, quien no trabajaba y le quitaba dinero para sus adicciones.

El día del ataque: “Pablo la mató”

El horror se materializó el sábado 4 de abril cerca de las 8 de la mañana. “Mi hermano vino a despertarme y me dijo: ‘Karen, Pablo la mató a mamá'”, recordó la joven con dolor. Hacía tres meses que no tenía contacto con ella, justamente por la insistencia de la víctima en mantener esa relación tóxica y peligrosa.

Al brutal ataque con armas blancas, se le sumó el dato que estremece a los investigadores: el trabajo pericial detectó indicios de abuso sexual contra María Leonor durante el ataque del sábado, un hecho que agravaría drásticamente la imputación contra Estigard.