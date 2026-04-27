Las dos plazas, Frigerio y el diario de Yrigoyen

La mentira piadosa del poder, el “Diario de Yrigoyen” que le escondía la crisis al presidente ¿Y si el Presidente no se entera de la crisis porque nadie se la cuenta? Esa es la leyenda del “Diario de Yrigoyen”: una edición trucha de La Prensa, armada solo con buenas noticias, que sus propios colaboradores le alcanzaban a Hipólito Yrigoyen entre 1928 y 1930. Mientras el país tenía problemas, él leía un mundo de fantasía. Hoy el mito, vuelve cada vez que el poder se encierra en su burbuja.

El jueves pasado se movilizaron jubilados, trabajadores estatales y docentes en la capital provincial, en reclamo por la intención del gobierno de Rogelio Frigerio de reformar la ley jubilatoria entrerriana. Días antes, la marcha de antorchas organizada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) en horas de la tarde-noche, había anticipado que la convocatoria iba a ser importante.

El descontento en las redes sociales, sobre todo de los docentes, tapaban las criticas que venían recibiendo, desde hace tiempo, algunos dirigentes sindicales desde esas mismas bases. “Frigerio ha logrado unirnos a todos” decía un dirigente docente.

El jueves, cuando nos empezaban a llegar las primeras fotos y videos, ya se apreciaba la convocatoria. Si bien los números del paro docente no llegaban a los históricos en la provincia, esto se explicaba en los brutales descuentos por inasistencia que, sumados a los errores de liquidaciones salariales, hacían pensar dos veces, si movilizarse no implicaba quedarse corto en el mes con la mesa familiar. Sin embargo, las redes hablaron antes y después del acto de los trabajadores activos y jubilados en plaza Mansilla, las fotos se viralizaban, los videos se reenviaban de forma infinita por WhatsApp y se replicaban en los perfiles personales, sitios de prensa y páginas específicas de trabajadores provinciales.

Las fotos mostraban claramente lo importante de la marcha y el reclamo masivo en contra de la reforma jubilatoria. Lejos quedaba la foto de hace un par de años, del Ministro Troncoso con una amplia sonrisa rodeado de dirigentes sindicales, hoy solo queda junto al gobernador, el eterno titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), aliado impensado del gobierno.

El informe oficial del gobierno entrerriano hablaba de un 70% de presentismo en las aulas, y esa información llegó a medios de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que rara vez se han hecho eco de lo que sucede en nuestra provincia. Sorprendentemente, el título de la noticia es muy similar a la info que se distribuyó desde el área de prensa del gobierno, pero con el agregado de la frase “fracasó un paro” y minimizando la concurrencia a la marcha, pero con la frutilla del postre, una foto, tomada convenientemente de la plaza Mansilla, cuando recién se estaban acercando los jubilados y trabajadores activos.

La pregunta es ¿a quién va dirigida la nota? En la provincia, aquellos trabadores que llegaron hasta la plaza, vieron la realidad y la compartieron, los medios provinciales se hicieron eco, el descontento y el rechazo a la reforma es público. Entonces, ¿para quién se escribió el diario de Yrigoyen?¿Cómo llega a CABA la info completa, incluso, esa foto conveniente, que parece tomada desde la parte superior del Consejo General de Educación (CGE) entrerriano? Preguntas de las que, seguramente, jamás tendremos respuestas.

El “Diario de Yrigoyen” se reescribió hace unos días en CABA y replicado por fanpage poco conocidas pero claramente afines al oficialismo en nuestra provincia, que inclusive sumaron inversión publicitaria a esta noticia ¿pero para quién se escribió? Uno supone que a un funcionario, siempre que esté en su despacho o cerca de él, solo le basta mirar por una ventana y ver la realidad o elegía no correr sus cortinas, mirar las redes sociales ¿la sociedad entrerriana puede estar a favor o en contra de la protesta? Pero ya no podía ser engañada, ¿entonces?

El malestar por el proyecto de reforma es generalizado en los trabajadores y Frigerio lo sabe, por más que gambetee a lo Messi alguna concentración o entrega de petitorios. Es raro que un entrerriano no está relacionado con algún estatal, jubilado o docente aun cuando recibe el bombardeo mediático de los funcionarios y legisladores que salen a “bancar la parada” aún a desgano, por los medios de prensa, legisladores y funcionarios (los que viven en la provincia), que tienen que volver a sus departamentos y que el reclamo, lo tendrán en las calles de su ciudad, reclamo que viene de sus votantes, de sus propios vecinos.

El mítico diario le sirvió de poco a Yrigoyen, solo fue un placebo y la historia, más allá del mito, hablaba de su destinatario, el actual diario ¿A quién va dirigido?

(*) Director Orilla y Media