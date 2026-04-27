“Es el tercer partido que no nos convierten y eso es importante”, destacó Bravo

Patronato empató 0 a 0 con Temperley, estiró el invicto desde que Marcelo Candia se hizo cargo del plante y regresó a la ciudad de Paraná con un punto que sirve para sumar en las posiciones. Federico Bravo fue uno de los jugadores que hizo el análisis del juego en Turdera y entendió que el punto sirve, siempre y cuando el próximo partido de local sea con triunfo.

“El equipo viene en crecimiento, en defensa lo hizo bien, pero nos faltó un poquito para convertir. Hubiese sido lindo ganar, pero es el tercer partido que no nos convierten y eso es importante”, expresó el volante.

Patronato sumó nuevamente en cancha ajena y eso es positivo. Lo que aún no da réditos es en condición de local, instancia en la cual el ahora elenco de Marcelo Candia no saca provecho.

“Lo importante es que ahora nos toca jugar de local y vamos a buscar sumar de a tres. El próximo partido será con Nueva Chicago en nuestra cancha y vamos a buscar ganar para salir del fondo de la tabla”, afirmó.