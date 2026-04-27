Según la Universidad Di Tella, el gobierno de Milei registró una fuerte baja de confianza del 12,1% en abril

El informe elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella mostró que el indicador acumula una contracción del 17,9% desde fines de 2025, con bajas mensuales en enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%) y abril (-12,1%), siendo esta última la más pronunciada del período.

El deterioro del índice fue generalizado. Los cinco componentes del ICG mostraron variaciones negativas en abril, con caídas especialmente marcadas en áreas clave de evaluación del Gobierno.

En términos interanuales, la caída también es significativa: el índice se redujo 13,2% respecto de abril de 2025. Aun así, el nivel actual se mantiene por encima del registrado durante la gestión de Alberto Fernández en el mismo mes de 2022, aunque levemente por debajo del de Mauricio Macri en abril de 2018.

El indicador de Eficiencia fue el que más retrocedió, con una baja del 21,4% y un valor de 1,87 puntos, seguido por la Evaluación general del Gobierno (1,64; -17,2%) y la Preocupación por el interés general (1,61; -13,9%).

Por su parte, los componentes de Honestidad (2,50; -8,4%) y Capacidad (2,0; -2,0%) se mantuvieron como los mejor valorados, aunque también en descenso.

El informe también reflejó caídas en prácticamente todos los segmentos. La baja más marcada se dio entre las personas de 30 a 49 años (-16,7%), mientras que los jóvenes de 18 a 29 años fueron el único grupo con leve mejora mensual (+2,3%), manteniendo el nivel más alto de confianza.

En cuanto al género, la caída fue más fuerte entre los hombres (-16,9%), lo que redujo la brecha respecto de las mujeres. A nivel geográfico, todas las regiones registraron descensos, aunque el interior del país volvió a mostrar el nivel más alto de confianza (2,22 puntos).

Expectativas económicas y clima social

El relevamiento también evidenció que las expectativas económicas siguen siendo un factor clave. Quienes creen que la situación mejorará mantienen niveles de confianza significativamente más altos (4,03 puntos), muy por encima de quienes esperan un empeoramiento (0,51).

En promedio, el ICG de la gestión Milei descendió a 2,42 puntos, su registro más bajo hasta el momento, en un contexto de caída sostenida que impacta en todos los indicadores y segmentos analizados.

Fuente: Ámbito Financiero.