Coparticipación 2026: Concordia salió del último lugar, pero la foto provincial sigue dejando preguntas

La comparación del primer trimestre de 2026 entre los 25 municipios entrerrianos más poblados deja tres imágenes distintas de una misma ciudad. En la coparticipación nacional por habitante, Concordia dejó el último lugar y pasó al puesto 23. En la provincial, subió al sexto. Y en la suma total de ambas quedó 15ª. La mejora existe, pero no alcanza para cerrar la discusión sobre cómo se distribuyen hoy los recursos públicos en la provincia.

En diciembre de 2024 señalé en El Entre Ríos que Concordia era el municipio entrerriano que menos coparticipación nacional recibía por habitante. Aquella nota ponía el foco donde correspondía: no en el número bruto, sino en cuánto representaba ese ingreso para cada vecino. Ese criterio sigue siendo el más útil para leer la planilla del primer trimestre de 2026. Porque una ciudad puede recibir millones y, sin embargo, seguir mal ubicada cuando la comparación se hace por habitante. Eso es, precisamente, lo que vuelve a mostrar Concordia.

La novedad es clara y conviene nombrarla sin exageraciones. Concordia dejó de ser la última en la tabla nacional por habitante. Pasó del puesto 25 al 23. Ese movimiento modifica la foto que existía a fines de 2024 y sería absurdo negarlo. Pero la ciudad sigue tercera desde abajo. Por eso la discusión ya no pasa por explicar por qué estaba última, sino por entender por qué, aun habiendo mejorado, continúa tan rezagada en la distribución nacional por habitante para una ciudad de su tamaño y de su peso institucional dentro de Entre Ríos.

Antes de entrar a los cuadros, conviene separar tres planos

Para que la lectura no se mezcle, hay que distinguir tres cosas. Primero, la coparticipación nacional por habitante. Segundo, la coparticipación provincial por habitante. Tercero, la suma de ambas, que da el cuadro total. Con esa separación, la nota se entiende mejor: en Nación Concordia sigue abajo; en Provincia mejora mucho; y en el total queda en una posición intermedia.

Qué cambió desde la nota de 2024

La comparación entre ambos momentos permite ver algo importante: Concordia mejoró en las tres mediciones, pero no con la misma intensidad. En la coparticipación nacional por habitante dejó el último lugar, aunque siguió en el lote más bajo. En la provincial avanzó con mucha más claridad. Y en el total quedó en una posición intermedia. Eso obliga a escapar de dos simplificaciones. Ni todo sigue igual, ni el problema quedó resuelto.

El cuadro permite ver con rapidez el cambio de escenario. Concordia dejó de cerrar la tabla nacional, mejoró con mucha más fuerza en la provincial y terminó a mitad de tabla cuando se suman ambas. La evolución existe. Lo que sigue abierto es su significado político e institucional.

Primero, la tabla nacional: ahí sigue estando el problema principal

El monto total no alcanza para entender la situación.

Concordia recibió mucho dinero en términos absolutos durante el trimestre. Era previsible: se trata de una de las ciudades más grandes de Entre Ríos. Pero ese dato, por sí solo, sirve poco para comparar municipios muy distintos entre sí. Las ciudades grandes casi siempre van a exhibir cifras elevadas cuando se miran montos globales. La pregunta importante es otra: cuánto representa ese dinero para cada habitante.

Ahí aparece la diferencia entre volumen y posición relativa. Una ciudad puede figurar entre las que más fondos reciben en total y, sin embargo, quedar muy abajo cuando la cuenta se hace por vecino. En el caso de Concordia, ése es el punto central. El problema no es la falta de recursos en bruto. El problema es cómo se achica ese monto cuando debe repartirse sobre una población mucho mayor.

Por qué la coparticipación nacional sigue dejando a Concordia abajo

La tabla nacional se entiende mirando la fórmula del reparto. Según la documentación oficial del régimen entrerriano, la coparticipación nacional municipal combina un tramo distribuido por igual entre todos los municipios y otros componentes vinculados a la recaudación propia, la cantidad de electores y algunos indicadores sociales. En esa estructura, el tramo igualitario representa 36%, la recaudación propia 25%, los electores 34% y la situación social 5%.

Ese diseño beneficia relativamente a los municipios chicos cuando la medición se hace por habitante. No porque necesariamente reciban más dinero total, sino porque una misma porción del reparto, al distribuirse sobre poblaciones mucho menores, produce una cifra per cápita más alta. En Concordia, tanto el peso electoral como la dimensión social ayudan, pero no alcanzan para compensar plenamente el efecto del tramo igualitario ni el peso de la recaudación propia dentro de la fórmula. Por eso la ciudad deja el último lugar, pero sigue en la parte baja del cuadro nacional.

En otras palabras, el problema no es la falta de relevancia de Concordia dentro de Entre Ríos. El problema es que una ciudad con 179.203 habitantes, con uno de los padrones electorales más grandes de la provincia y con una realidad social exigente, no consigue traducir todo eso en una mejor ubicación cuando los recursos nacionales se ordenan por habitante.

El cuadro nacional está ordenado del menor al mayor valor mensual por habitante. Por eso Concordia aparece al comienzo: ya no ocupa el último lugar, pero sigue ubicada entre los municipios con menor ingreso nacional por vecino.

Con la población a la vista, la comparación se vuelve más expresiva. Concordia recibe mucho dinero, pero ese dinero debe repartirse sobre 179.203 habitantes. En cambio, varios municipios con bastante menos población obtienen un valor por habitante más alto. Esa observación permite entender por qué una ciudad grande puede parecer fuerte en monto bruto y, sin embargo, quedar relegada cuando se mide el rendimiento del reparto sobre su población.

Después, la tabla provincial: ahí aparece la mejora fuerte

Hasta acá, la nota muestra el problema principal. Recién ahora conviene mirar por qué la foto cambia cuando entra en juego la coparticipación provincial. Esa segunda lectura no borra el problema nacional, pero explica por qué el cuadro total termina siendo menos desfavorable para Concordia.

Por qué en la coparticipación provincial Concordia mejora

Cuando se pasa a la tabla provincial, el panorama cambia. La razón es que también cambia la fórmula de distribución. Allí pesan más la actividad económica local, la población y la situación social del municipio. En el caso de Ingresos Brutos directos, el reparto combina recaudación local, población y pobreza. En Convenio Multilateral, combina población y pobreza. Además, tienen mucha importancia dos tributos: el Inmobiliario urbano y el Automotor.

Eso ayuda a entender por qué Concordia aparece mucho mejor ubicada en la tabla provincial que en la nacional. Cuando la distribución incorpora con mayor fuerza el tamaño de la ciudad, su movimiento económico y su realidad social, la posición relativa mejora. Por eso Concordia sube al sexto lugar.

Ahora bien, esa mejora no significa que quede automáticamente entre las primeras. En la coparticipación provincial, el Inmobiliario urbano representa 24% y el Automotor 60% del tramo diario, y esos fondos no se reparten por cantidad de habitantes ni por situación social, sino según la recaudación que generan en cada municipio. Por eso no alcanza con tener más población o más extensión territorial para quedar arriba. También cuentan la valuación, la registración, la composición de la base imponible y la capacidad efectiva de cobro. Ahí está una de las razones por las que Concordia mejora mucho respecto de la tabla nacional, pero no llega a encabezar el cuadro provincial.

Cuando se mira este cuadro, la diferencia con la tabla nacional salta a la vista. Concordia ya no aparece en el fondo. Sube al sexto lugar. Eso no borra el problema de la distribución nacional, pero sí muestra que, cuando la fórmula cambia, cambia también el lugar que la ciudad ocupa dentro del reparto.

Recién ahora, el total: ahí se entiende la suma de las dos lógicas

A esta altura, el lector ya vio dos cosas: que en Nación Concordia sigue abajo y que en Provincia mejora mucho. Recién ahora tiene sentido mirar el cuadro total, porque ya se entiende de dónde sale esa diferencia. El total no borra la tabla nacional. La contiene y, al mismo tiempo, la amortigua con el peso de la tabla provincial.

La suma de Nación y Provincia deja a Concordia en el medio

Cuando se pasa al cuadro total, que suma la coparticipación nacional y la provincial, Concordia queda en el puesto 15. Esa ubicación resume bastante bien lo que muestran las otras dos tablas. La distribución nacional la arrastra hacia abajo. La provincial corrige una parte de esa desventaja. El resultado final no la deja en el fondo, pero tampoco entre los municipios mejor posicionados. La ciudad queda en la mitad del mapa entrerriano.

Ese dato impide dos errores de lectura. El primero sería afirmar que Concordia sigue exactamente igual que antes. No es cierto: mejoró en la nacional y mejoró más claramente en la provincial. El segundo error sería creer que esa mejora ya resolvió la discusión. Tampoco es cierto: la tabla nacional continúa mostrando un rezago fuerte y el total apenas la ubica en una posición media entre los 25 municipios comparados.

Lo que muestra de verdad esta comparación

La planilla deja una conclusión incómoda para Concordia. La ciudad mejoró, sí, pero mejoró de manera desigual. En la coparticipación nacional por habitante salió del último lugar, aunque sigue tercera desde abajo. En la provincial, en cambio, aparece mucho mejor posicionada. Y cuando se suman ambas, el resultado total amortigua una parte de ese atraso. Dicho sin rodeos: el cuadro final mejora, pero no porque la Nación haya corregido el problema de fondo, sino porque la Provincia compensa una parte importante de esa desventaja.

Eso obliga a leer con cuidado el puesto 15 del total. Si alguien mirara sólo esa tabla, podría creer que Concordia quedó razonablemente ubicada. Pero esa sería una conclusión apurada. Lo que el total muestra es una corrección parcial, no una solución. El problema central sigue estando en la coparticipación nacional por habitante, donde una ciudad del tamaño de Concordia continúa recibiendo menos de lo que su escala institucional, social y demográfica haría esperar.

La comparación entre los 25 municipios más poblados también deja otra enseñanza. No siempre los que más reciben en términos absolutos quedan mejor cuando la cuenta se hace por habitante. Y no siempre las ciudades más grandes son las más favorecidas por el reparto. En Entre Ríos, la planilla muestra con bastante claridad que una cosa es la masa total de recursos y otra, muy distinta, el rendimiento real que esa masa tiene sobre la población que cada municipio debe sostener. Ahí está la razón por la cual Concordia puede aparecer fuerte en millones y seguir débil cuando la comparación baja al vecino concreto.

Ése es, en definitiva, el dato más importante de esta nota. Concordia ya no está última, pero la mejora todavía no alcanza para decir que el reparto acompaña de manera razonable a la segunda ciudad de la provincia. La Nación la sigue dejando abajo. La Provincia la empuja hacia arriba. Y entre esas dos fuerzas se explica la foto actual.

Lo que esta foto debería empujar a discutir

Esta planilla no debería servir sólo para armar un ranking y pasar a otra cosa. Debería abrir dos discusiones concretas. La primera es política: si Concordia sigue tan abajo en la coparticipación nacional por habitante, el problema no puede explicarse sólo por la gestión local. También hay un problema en la forma en que se reparte. La segunda es local: una ciudad con más actividad formal, más contribuyentes y más capacidad para sostener sus recursos propios tiene más herramientas para no quedar siempre tan expuesta a una fórmula que hoy no la favorece. La planilla, en ese punto, no cierra la discusión. La abre.

(Esta columna fue publicada originalmente en El Entre Ríos)