Alfredo Hoffman presenta en la Facultad de Ciencias de la Educación su libro sobre militancia y dictadura

Este jueves 30 de abril, a las 18, se llevará a cabo la presentación del libro Volver a las casas alpinas. Una historia de militancia, insilio y ausencia en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación (Fcedu), perteneciente a la Universidad Nacional de Entre Ríos. La actividad, que tendrá lugar en la sede de calle Buenos Aires 389 de la ciudad de Paraná, contará con la presencia de su autor, el graduado de dicha institución Alfredo Hoffman, junto a los protagonistas de la historia narrada en la obra.

El evento se organiza con el objetivo de recuperar episodios de la organización política juvenil de la década del 70 en la región y reflexionar sobre las secuelas del terrorismo de Estado, contando con el respaldo del colectivo Cultura x la Memoria y la agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná, en coincidencia con el cumplimiento de los 50 años del último golpe de Estado.

La obra consta de 210 páginas, fue publicada por Aguará Colectivo Editorial y representa un relato de no ficción enfocado en la trayectoria vital de Graciela Vanzán. A través de la investigación de Hoffman, el libro detalla la labor de Vanzán como militante juvenil en la ciudad de Concordia, donde participó activamente en la construcción de las viviendas que conforman el barrio Pancho Ramírez. El texto profundiza en las circunstancias que la obligaron a huir de su ciudad natal durante el inicio de la dictadura cívico militar, abordando el concepto de insilio como una de las formas de persecución política de la época.

Asimismo, el relato reconstruye el impacto emocional y social causado por la desaparición de su pareja y de diversos compañeros de militancia, y el proceso posterior para afrontar la carga que significó la supervivencia frente a la represión sistemática.

Esta obra incorpora elementos visuales mediante las ilustraciones de Lautaro Fiszman y cuenta con un prólogo redactado por Sabrina Gullino Valenzuela Negro.

Aguará Colectivo Editorial está integrado por militantes de derechos humanos de Entre Ríos y Santa Fe que combinan sus profesiones en la docencia, el diseño gráfico y el periodismo de investigación. Hasta el momento, el colectivo se había especializado en la creación de historietas documentales enfocadas en las luchas sociales regionales como recursos pedagógicos para el nivel secundario. Con la salida de Volver a las casas alpinas, la editorial inaugura su línea de libros de texto, manteniendo su perfil orientado a la difusión de investigaciones que vinculan la historia reciente con la educación.

La actividad será libre y gratuita.