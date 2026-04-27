Juan Monge dejó de ser el DT del "Lobo" de Concepción del Uruguay

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay anunció la salida de Juan Monge como director técnico del equipo que participa en el Torneo Federal A, de fútbol. La derrota ante Atlético Escobar fue el detonante para la rescisión del contrato del exdefensor con la institución entrerriana. Su ciclo había comenzado a fines de enero último.

“EL Club Gimnasia y Esgrima informa que Juan Monge dejó de ser el director técnico del equipo profesional. La decisión fue tomada de común acuerdo entre el cuerpo técnico y la institución”, anunció el Lobo a través de su cuenta oficial en Instagram.

“Agradecemos sinceramente a Juan y destacamos su compromiso, su dedicación y su amor por esta camiseta desde el primer día, y eso no se olvida. Le deseamos lo mejor en lo que viene, dentro y fuera del fútbol. Gimnasia es su casa y siempre será bienvenido”, agregó la entidad uruguayense.

Ahora comenzará la danza de nombres para reemplazar al exzaguero y los dirigentes no deberán demorarse ante la necesidad del equipo que debe visitar a 9 de Julio de Rafaela en la séptima fecha de la Zona 1.

Cabe destacar que este domingo en el estadio de los Hermanos Núñez, Gimnasia cayó por 2 a 1 con Atlético Escobar de Ingeniero Maschwitz. Este resultado lo dejó último con un punto en el fondo de las posiciones, producto de cinco derrotas en seis presentaciones.