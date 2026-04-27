Un encuentro literario para recordar al escritor paranaense Ricardo Zelarayán

La Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la intersección de las calles 9 de Julio y Carbó en la ciudad de Paraná, será la sede de una nueva entrega del ciclo denominado "Las Palabras Quedan" este jueves 30 de abril a las 21. Esta propuesta, que se presenta como un encuentro mensual para abordar la literatura regional, dedicará su segunda edición a la obra de Ricardo Zelarayán, un autor fundamental nacido en la capital entrerriana cuya influencia persiste en las camadas de escritores contemporáneos.

La actividad está organizada bajo una modalidad que integra la lectura, la memoria y la difusión de la producción vitivinícola local, y busca profundizar en las letras de la provincia.

La dinámica del evento consistirá en un recorrido por los textos más significativos de Zelarayán, interpretados por las voces de los lectores y poetas Mara Rodríguez, Mercedes García, Luciano Mete, Julián Bejarano y Pablo Aranda. Los encargados de la lectura seleccionarán pasajes que den cuenta de la escritura particular de este autor, quien se definía a sí mismo como un poeta que no era escritor.

Durante la velada, el público podrá aproximarse a las temáticas y el estilo que caracterizaron sus libros de poemas, como La obsesión del espacio y Roña criolla, además de sus trabajos en narrativa que incluyen títulos como La piel de caballo, Lata peinada y el volumen de cuentos infantiles Traveseando.

Ricardo Zelarayán vivió entre 1922 y 2010, y hoy es reconocido por su labor en diversos suplementos culturales y por haber ejercido un magisterio informal sobre los poetas que comenzaron a publicar a partir de la década de 1990. Sus escritos se caracterizan por una ruptura con las formas convencionales y un uso particular del lenguaje que lo posicionó como una de las voces más originales de Entre Ríos.

Como complemento a la experiencia literaria, la jornada contará con la presencia de bodegas y vinos de Entre Ríos, que ofrecerá una degustación de vinos elaborados en el territorio provincial.

La actividad contará con acceso libre y gratuito.