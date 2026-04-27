Parientes del Bar organiza una peña con música en vivo y locro para celebrar el 1° de mayo

El establecimiento cultural y gastronómico Parientes del Bar llevará a cabo este viernes 1° de mayo una nueva edición de su denominada Peña Obrera, un evento cultural y social diseñado para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. La actividad se desarrollará a partir de las 13 en el patio de la Feria de Salta y Nogoyá, en la ciudad de Paraná.

La jornada tiene como propósito generar un ámbito de encuentro que una la gastronomía regional con expresiones artísticas locales, ofreciendo una propuesta accesible para celebrar la fecha con una oferta que incluye música en vivo, baile y platos típicos de la cocina criolla.

La programación artística de la peña contará con la participación central del grupo Trinchera, encargado de musicalizar la tarde con un repertorio orientado al folclore y los ritmos populares.

En cuanto a la propuesta gastronómica, el menú principal de la jornada será el locro, el cual podrá ser adquirido de manera individual o a través de una promoción que incluye una porción de locro, empanadas y pan por un valor de $12.000.

Además del locro y las empanadas, el bar mantendrá su atención habitual para quienes deseen consumir otros productos del establecimiento.

Para asegurar un lugar o encargar las porciones de comida, los interesados deben comunicarse al número de teléfono 343 5076532.

En cuanto a la modalidad de acceso, los responsables de Parientes del Bar informaron que la entrada al evento seá gratuita, aunque se implementará el sistema de salida a la gorra para colaborar con los músicos que brindarán el espectáculo durante la tarde.