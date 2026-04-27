Nueva presentación de un libro sobre el oficio del Trabajo Social

Este miércoles 29 de abril, a partir de las 15, se llevará a cabo la presentación virtual del libro titulado Pensamiento contemporáneo del Trabajo Social. Proposiciones de Saül Karsz, una obra coordinada por Leonel Del Prado, Claudine Hourcadet y el propio Karsz. El evento se desarrollará a través de una transmisión en vivo mediante la plataforma Facebook Live, en el perfil oficial de La Hendija Ediciones, permitiendo el acceso a profesionales y estudiantes de distintas latitudes. Esta presentación busca fomentar la apertura de interrogantes sobre el ejercicio de la profesión en la actualidad, revisando las bases mismas de la intervención social en un contexto global de cambios.

La actividad contará con la participación de sus autores, quienes estarán a cargo de exponer los ejes fundamentales de este volumen que reúne contribuciones de otros autores de diversos países. El libro se propone como una cartografía de preguntas que atraviesan dimensiones clínicas, políticas y filosóficas, para reflexionar sobre conceptos como el sujeto, la ideología y la supuesta neutralidad en la práctica profesional.

A través de ensayos, entrevistas y análisis pormenorizados de experiencias territoriales, los autores dialogan con las inquietudes de Karsz para desarmar dicotomías tradicionales que suelen persistir en el campo del Trabajo Social, tales como las divisiones entre teoría y práctica o entre el individuo y la sociedad.

En el marco de la realidad actual, donde el Trabajo Social se encuentra frecuentemente tensionado por lógicas tecnocráticas, discursos con sesgos moralizantes y una creciente demanda de eficacia inmediata, esta obra apuesta por recuperar el rigor intelectual y la lucidez crítica. El pensamiento de Saül Karsz funciona en estas páginas como una clínica transdisciplinaria que obliga a repensar qué se hace cuando se interviene y cuáles son los efectos reales de ese accionar.

El libro sirve de herramienta para aquellos trabajadores sociales que deseen revisar su posicionamiento ético y político frente a las exigencias del oficio.

Para participar de la jornada de presentación, los usuarios deberán ingresar al enlace de la red social.