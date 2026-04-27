La Sinfónica de Entre Ríos se presentó ante más de 700 personas en el Juan L. Ortiz

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentó este sábado bajo la dirección artística de Luis Gorelik y con la participación del maestro invitado Alex Amsel, donde se interpretó música de Beethoven en el renovado Centro Cultural Juan L. Ortiz. Organizaron la Secretaría de Cultura provincial y la Municipalidad de Paraná.

El evento inició a las 20 con más de 70 músicos en escena para interpretar la Obertura La Gran Pascua Rusa, de N. Rimsky-Korsakov.

El director invitado presentó el programa y compartió su emoción: “Este concierto para mí es muy sentimental. Nací en Buenos Aires y me fui a Estados Unidos a los 10 años, hice mi carrera allá y estoy debutando en Argentina; es mi primer concierto volviendo a esta hermosa Patria”, sostuvo.

Tras el aplauso del público, Amsel explicó que Rimsky-Korsakov compuso la obra basándose en el canto litúrgico de la Iglesia ortodoxa: “Decidió honrar este estilo no sólo del lado sagrado, sino del lado pagano también. Empieza como un canto unísono muy oscuro, pero para honrar ambos lados aparece una gran danza como el carnaval de los rusos”.

Luego de un breve intervalo, el programa continuó con la Sinfonía No. 6 “Pastoral”, de Ludwig van Beethoven. Sobre esta obra, Alex le dijo al público: “Esta sinfonía se vuelve muy íntima; Beethoven estaba ya casi completamente sordo y disfrutaba de la vida alejándose de la ciudad, se iba fuera de Viena a los pueblitos y las montañas para conectarse con la naturaleza y consigo mismo. En esta pieza trata de capturar los recuerdos de las sensaciones que la naturaleza le trae; es una pieza que no mira hacia el pasado sino hacia el futuro”.

Finalmente, el director señaló que la obra refleja un ciclo de la vida, desde la contemplación y la danza de los pueblitos hasta la tormenta y el amanecer: “Es la primera vez que lo vemos no con triunfo, sino con agradecimiento porque sale el sol otra vez y podemos buscar más vida, más conexión. Gracias por venir, nos vemos pronto”.

Sobre la relevancia de esta presentación, la intendenta Rosario Romero manifestó: "La Sinfónica nos sorprende siempre por su integración, su repertorio, y hoy con un director invitado como Alex Amsel. Contentos, además, con la cantidad de gente que vino a disfrutar de la música en este espacio renovado, que nada tiene que envidiarle a grandes escenarios del mundo".

Próximo concierto

El próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se realizará el sábado 9 de mayo a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15, Paraná). Bajo la dirección artística de Luis Gorelik y con la participación del director invitado Rafael Delekta, el programa incluirá la Serenata para cuerdas de Mieczyslaw Karlowicz y la Sinfonía No. 3 Op. 29 “Polaca” de Piotr I. Tchaikovsky. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de la provincia, cuenta con el auspicio de IAPSER Seguros y es de entrada libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.