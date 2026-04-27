Rugby: con presencia entrerriana, Capibaras XV ganó bien en Brasil

El paranaense Bruno Heit fue titular en la victoria de Capibaras XV en el Súper Rugby Américas.

Con mucha presencia entrerriana, como es habitual, Capibaras XV goleó por 40-19 a Cobras Brasil Rugby en San Pablo, en el marco de la novena fecha del Super Rugby Américas 2026. De este modo, la franquicia del Litoral sumó un triunfo con punto bonus que lo mantiene en plena pelea por un lugar en las semifinales, en su primera temporada en la competición.

El partido en tierras brasileras

El equipo del litoral argentino construyó la victoria en un primer tiempo de altísima efectividad. Desde el inicio impuso condiciones y golpeó en cada oportunidad clara que generó.

Enzo Avaca abrió el marcador y, con la precisión de Juan Bautista Baronio en las conversiones, la visita comenzó a marcar diferencias. Lautaro Cipriani y Martín Vaca ampliaron la ventaja con tries bien construidos, reflejando un juego dinámico y contundente.

Cobras encontró algo de aire con un try de Endy Willian Pinheiro, pero la respuesta de Capibaras fue inmediata: Felipe Villagrán apoyó antes del descanso para cerrar una primera mitad casi perfecta con un 28-5 a favor. La amarilla a Lucas Marino sobre el cierre también condicionó al conjunto local.

En el complemento, el ritmo bajó. Capibaras ya no tuvo la misma intensidad, aunque igualmente estiró la diferencia con un try de Bautista Grenón. Cobras reaccionó y mostró su mejor versión en ese tramo, con un try y conversión de Julián Leszczynski y otra conquista de Mogomotsi Mokunyane para achicar distancias.

El partido se volvió más equilibrado, con errores de ambos lados y también con amonestaciones que influyeron en el desarrollo. Sin embargo, cuando el local insinuaba una remontada, Capibaras volvió a golpear en el momento justo: un try penal a pocos minutos del final terminó de liquidar el encuentro.

Con autoridad en el primer tiempo y control en los momentos clave, Capibaras XV se llevó una victoria contundente que lo ilusiona cada vez más. El equipo argentino sigue sumando, se mantiene en la pelea y llega firme a la recta decisiva del torneo.