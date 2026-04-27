Con un festival artístico y gastronómico, Cerrito festejará un nuevo aniversario

La Municipalidad de Cerrito llevará a cabo este domingo 3 de mayo la celebración central por el 139 aniversario de la ciudad. La jornada festiva tendrá lugar en la Plaza Las Colonias a partir de las 15 y buscará conmemorar la historia y la identidad de la localidad entrerriana a través de un encuentro que reunirá expresiones musicales, danzas, un patio de comidas de las colectividades y una amplia feria de emprendedores.

El escenario principal contará con una cartelera artística que incluye las presentaciones de los grupos Pasión Campera, Maravillas Alemanas y La Hora de lo que Pinte. Además de estos shows, el festival otorgará un espacio destacado a los talentos de la localidad, con la participación de la Banda Municipal de Música y los artistas Raúl Martínez y El Clan Chamamecero.

La danza será otro de los ejes fundamentales de la tarde, con las actuaciones de las escuelas y ballets locales como La Fortinera, Hilo Rojo, Aderc con sus danzas españolas, y los talleres de Tango, Adagio para danzas clásicas y las clases de Danzas Árabes Cerrito, sumando también el aporte del Ballet Esloveno Slovenske Korenine.

Más allá de lo estrictamente escénico, el predio de la Plaza Las Colonias se verá complementado por un sector gastronómico donde las colectividades locales ofrecerán variedad de platos. Paralelamente, se instalará una feria de artesanos y emprendedores que contará con más de 60 puestos, permitiendo a los productores de la zona exhibir y comercializar sus trabajos.

La propuesta será de acceso libre y gratuito para el público en general.