La oposición ajusta la estrategia para exponer a Manuel Adorni en Diputados

La oposición en Diputados repite un mantra de cara a la sesión informativa que dará Manuel Adorni el miércoles: “No entrar en provocaciones”. Un diverso grupo de legisladores busca coordinar una estrategia común para recibir al jefe de Gabinete, a quien apuntarán especialmente por la evolución de su patrimonio desde que es funcionario.

El principal desafío -coinciden en el peronismo, el radicalismo crítico, Provincias Unidas, el socialismo, la Coalición Cívica y la izquierda- será sostener el interrogatorio hasta el final sin quedar atrapados en el clima de confrontación que, aseguran, promoverá el oficialismo.

Temen que Adorni capitalice un eventual desborde en el recinto para mostrarse ofendido y retirarse antes de tiempo. Es algo que ya ocurrió: su antecesor, Guillermo Francos, abandonó una sesión informativa en el Senado tras ser tildado de “mentiroso” por una legisladora peronista.

Según pudo saber La Nación, este lunes habrá una reunión de jefes de bloque de los espacios críticos para terminar de ordenar la estrategia. Ya hay algunos consensos: hablará la menor cantidad de diputados posible y la regla será la moderación. “No hay que prenderse: el oficialismo se mueve mejor en el caos”, resumió un referente del centro.

El esquema de la sesión también condiciona. Tras una exposición inicial de una hora, los diputados tendrán 240 minutos (cuatro horas) para formular preguntas, distribuidos según el tamaño de cada bloque. Comenzarán los espacios más pequeños, seguirán los intermedios y cerrarán Unión por la Patria y el oficialismo. Adorni responderá en tandas de 20 minutos. En total, la sesión se extenderá unas seis horas.

En ese contexto, la Casa Rosada prepara una fuerte señal política. Está prevista la presencia de Javier Milei y Karina Milei en el recinto, junto a varios ministros y secretarios de Estado, en respaldo al jefe de Gabinete. La atención estará puesta no solo en sus movimientos, sino en su permanencia: si se quedarán durante toda la sesión o si optarán por retirarse antes, y en qué momento.

En paralelo, el diputado Esteban Paulón presentará una nota al presidente de la Cámara, Martín Menem, para que se restrinja el ingreso de público. Argumenta que podría generarse un clima “poco favorable” si ingresan militantes libertarios, como ocurrió en la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo, cuando hubo cantos y gestos dirigidos a legisladores opositores.

Es probable que el oficialismo relativice ese planteo. Admiten, en cambio, que se preparan para “ir a la guerra”. La estrategia será responder a los cuestionamientos sobre Adorni con señalamientos a las inconsistencias patrimoniales de dirigentes opositores.

Más allá de ese clima, la oposición busca ordenar el temario. Además de los dos departamentos adquiridos por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en los últimos dos años, sin desprenderse de otros bienes, los bloques planean incluir preguntas sobre la marcha de la gestión y el frente económico.

En ese punto, los datos recientes alimentan los cuestionamientos. La inflación de marzo fue de 3,4% y acumuló más de 9% en lo que va del año, cuando el Presupuesto 2026 proyecta un 10,1% anual. A la par, la actividad mostró retrocesos: según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el indicador que elabora el Indec para medir la evolución mensual, cayó 2,6% respecto de enero y 2,1% interanual, con la industria y el comercio entre los sectores más afectados.

También buscarán instalar el tema del endeudamiento familiar, que ya empezó a discutirse en la Comisión de Defensa del Consumidor. De acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande, basado en datos del Banco Central, en febrero de 2026 había 4,8 millones de personas con deudas impagas por más de tres meses, un 45% más que dos años atrás.

En ese marco, una franja minoritaria de la oposición llegó a plantear una estrategia alternativa: no ingresar al recinto bajo el argumento de que Adorni evitará responder preguntas y buscará “hacer un show”, y en cambio realizar una conferencia o una radio abierta en las afueras del Congreso. La propuesta fue descartada por la mayoría de los bloques, que optaron por dar la discusión en el recinto, aunque podría reaparecer como plan de contingencia si el jefe de Gabinete se retira de manera anticipada.

Con ese esquema, la oposición apuesta a sostener una sesión ordenada y repartir los ejes del cuestionario. El objetivo es evitar desvíos y llegar al final con una secuencia de preguntas que combine los cuestionamientos patrimoniales con el estado de la economía, sin que el clima político diluya el foco del debate.