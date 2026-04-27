El Teatro 3 de Febrero recibirá el Festival del Folclore Bomba con una propuesta de música y danza del litoral

El espacio cultural Tierra Bomba trasladará su actividad habitual al escenario del Teatro 3 de Febrero el próximo sábado 9 de mayo para llevar a cabo el Festival del Folclore Bomba. La jornada comenzará a las 20 en el coliseo mayor de la ciudad de Paraná, ubicado en calle 25 de Mayo 60, con el objetivo de ofrecer una velada dedicada a la celebración de la cultura litoraleña a través de sus ritmos y danzas típicas.

La iniciativa busca reunir a artistas locales y regionales de distintas trayectorias para brindar un testimonio de la vigencia de las raíces culturales de la zona, permitiendo que el público acceda a una producción que integra diversas disciplinas artísticas en un solo encuentro bajo la curaduría de la organización convocante.

La programación artística para esta noche contará con la participación de figuras destacadas como Sofi Drei, Maria Cuevas, Lauphan y el conjunto Yunta Mambo, quienes estarán a cargo de las interpretaciones musicales en vivo. El despliegue sobre el escenario se completará con la actuación de la Compañía de Danza Quimera, sumando el lenguaje del movimiento a la propuesta sonora.

Además, la ambientación acústica general del evento estará bajo la coordinación de las denominadas musiquitas bombísticas.

La propuesta del festival invita a participar de una experiencia que busca poner en valor lo que definen como el "tesoro del litoral". A través de este formato de ensamble, se pretende que las distintas generaciones de artistas presentes puedan dialogar en escena, mostrando la evolución y la permanencia de los géneros folclóricos en la región.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma virtual Passline o directamente en la boletería del Teatro 3 de Febrero.