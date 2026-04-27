Fútbol: la quinta fecha dejó varios clasificados a octavos de final de la Liga de Paraná Campaña

Pasó una nueva fecha de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña y ya hay ocho clasificados a la siguiente instancia.

La quinta fecha de las categorías mayores del Torneo Apertura que organiza la Liga de Fútbol de Paraná Campaña ya es historia. En la jornada del campeonato, donde está en disputa la “Copa Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi” dejó un saldo de 36 goles en nueve encuentros en la primera división. Además, varios equipos ya sacaron su pasaporte a los octavos de final.

Los partidos

En la Zona Sur, en un gran partido en el Estadio Mundialista 25 de Agosto de Crespo, Arsenal se recuperó de la derrota en el clásico la fecha anterior y le ganó a Unión por 4 a 3.

Por el mismo sector, pero en el Estadio 5 de Octubre, Sarmiento de Crespo goleó a Unión de Viale por 6 a 2 y así todavía mantiene la ilusión de meterse entre los mejores de su grupo.

Otro que sacó una gran diferencia fue la Asociación Deportiva y Cultural que aplastó por 6 a 0 a Social y Deportivo Tabossi, así Cultu se ubicó entre los primeros de su Zona.

En otros encuentros, en la ciudad de María Grande, Litoral derroto a Atlético Hasenkamp por 3 a 0 en vísperas al clásico de la ciudad del Carnaval que se jugará la próxima semana en el Antonio Fortunato Ruiz Moreno donde recibirá a Juventud Sarmiento que igualó ante Atlético María Grande 1 a 1.

Por ultimo en la Zona Norte, otros dos que sacaron pasaje a octavos de final fueron Juventud Unida que le ganó 2 a 0 a Atlético Hernandarias y Deportivo Tuyango de Piedras Blancas que venció a Unión Football Club en Alcaraz por 2 a 1.

Los que sacaron boleto

Por el momento son ocho de 16 equipos ya clasificados a la siguiente instancia: Juventud Unida y Deportivo Tuyango (Zona Norte), Viale FBC, Unión y Cultural, de Crespo, y Atlético Arsenal de Viale (Zona Sur).

Por último, los dos equipos de María Grande, Atlético y Litoral (Zona Centro).