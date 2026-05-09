Banfield sufrió, pero superó a San Martín de Tucumán en Copa Argentina

Este viernes por la noche, el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta recibió el duelo entre Banfield y San Martín de Tucumán por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. El árbitro del partido que contó con una buena cantidad de hinchas por parte del conjunto Ciruja fue Ariel Penel.

Luego de un primer tiempo en el que insinuó con chances de gol en repetidas ocasiones, San Martín logró el primer tanto a los 45 minutos, luego de un pase jugado en largo para Benjamín Borasi. El atacante le ganó la posición a Danilo Arboleda y definió a la derecha de Facundo Sanguinetti, que logró desviar el balón, pero no lo sacó de su recorrido hacia el arco. Con el 1-0 para el Ciruja se fueron al descanso.

En el segundo tiempo, el Taladro avasalló a su rival en la búsqueda del empate, pero la línea de cinco del conjunto tucumano se mantuvo sólida. Eso hasta los 34 minutos, cuando Lautaro Gómez realizó una buena jugada individual y sacó un remate que dio en el poste derecho del arco defendido por Nahuel Manganelli y en el rebote, Mauro Méndez sacó un nuevo disparo que se metió por el costado derecho del arco del Ciruja.

Con el empate 1-1 se jugaron los instantes finales en los que Banfield pudo cerrar el juego con victoria. San Martín de Tucumán aguantó en el cierre y llevó la serie a los penales, instancia en la que volvieron a igualarse las condiciones.

En la serie de tiros desde el punto de penal acertaron todos -entre los ejecutantes de San Martín estuvieron Santiago Briñone y Nicolás Castro, ambos ex Patronato- hasta que llegó el turno de Nahuel Gallardo. El remate del ex River fue contenido por Sanguinetti para el 5-4 definitivo en favor del equipo de Pedro Troglio.

Con la victoria, Banfield se clasificó a los octavos de final, instancia en la que su rival será Midland; mientras que para el conjunto del norte del país se terminó esta edición del torneo.