El blues vuelve a sonar fuerte en Paraná: Big Walker regresa a Tierra Bomba para presentar “Live in Paraná”

El músico estadounidense Big Walker volverá a Paraná para presentar oficialmente su disco “Live in Paraná”, un álbum grabado en vivo durante su actuación en Tierra Bomba en septiembre de 2024. El show será el domingo 10 de mayo desde las 20, en el espacio cultural ubicado en calle Urquiza 1.214, en una nueva edición de la Peña Antidomingo.

El reconocido cantante, saxofonista y armonicista nacido en Oklahoma y radicado en San Francisco llegará acompañado por gran parte de la formación que participó de aquella grabación en vivo. La banda estará integrada por Adrián Flores en batería, Alejandro Bravo en guitarra, Martín Walter Correa en piano, Ricardo Rodríguez en saxo tenor, Mario García en saxo alto y sumará a Adriel Radovitzky en bajo y Junior Flores en guitarra.

El disco fue mezclado y masterizado por el técnico paranaense Cristhian Vechietti, mientras que el arte estuvo a cargo del diseñador brasileño Davyk Martins y las fotografías fueron realizadas por Erika Schvaigert. El material fue editado por el sello Blues Special Records, especializado en producciones históricas del género.

La noche tendrá además la participación del ensamble de la Asociación Litoraleña de Blues (ALBlues), agrupación paranaense dedicada desde 2016 a la difusión y promoción del blues tradicional en Entre Ríos. El colectivo musical abrirá la velada con un recorrido por clásicos del género y parte de su repertorio habitual.

Big Walker —nombre artístico de Derrick Roy Michael Walker— construyó una extensa trayectoria internacional ligada al blues y al rhythm and blues. A lo largo de su carrera compartió escenarios y grabaciones con figuras como Albert Collins, Jimmy Dawkins, Michael Bloomfield, Eric Bibb y Big Mama Thornton, entre otros referentes históricos del género. También desarrolló una intensa actividad en Europa, especialmente en Suecia, donde trabajó como docente y músico durante décadas.

Por su parte, la Asociación Litoraleña de Blues ha impulsado en la región numerosas presentaciones de artistas internacionales y nacionales, además de jams, ciclos y festivales que consolidaron una escena blusera activa en Paraná y el Litoral. En su recorrido compartieron producciones con músicos de Chicago, Texas, Londres, Brasil y distintas ciudades argentinas.

El evento contará con servicio de comidas y bebidas. Las entradas anticipadas con descuento se encuentran disponibles a través de Passline.