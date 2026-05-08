Pese al escándalo y junto a Karina Milei, Adorni asumió el rol protagónico de una inauguración

En medio de la presión política generada por las investigaciones judiciales sobre su patrimonio, Manuel Adorni ocupó el centro de la escena política al liderar la inauguración del nuevo Centro Industrial de Mercedes Benz en Zárate.

En medio de la presión política generada por las investigaciones judiciales sobre su patrimonio, Manuel Adorni ocupó el centro de la escena política al liderar la inauguración del nuevo Centro Industrial de Mercedes Benz en Zárate.

El jefe de Gabinete fue acompañado por la hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en otro claro gesto de respaldo hacia su figura. Durante su discurso, el ministro coordinador convocó al empresariado y subrayó el cambio de época que, según su visión, atraviesa la Argentina.

Anoche, Adorni fue entrevistado por Alejandro Fantino y aseguró que no puede hablar públicamente sobre sus bienes para no entorpecer el accionar de la Justicia. Además, evitó confrontar con la senadora nacional Patricia Bullrich, quien le había exigido que presente rápidamente su declaración jurada para evitar que continúe escalando la controversia política.

Protagonismo político de Adorni y contexto institucional

En un evento público rodeado de expectativas, Manuel Adorni asumió el rol central que habitualmente desempeña el Presidente. La inauguración del centro industrial de Mercedes Benz se dio en un clima de alta visibilidad, marcado por la investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete y la atención mediática sobre su figura.

La presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, reforzó la idea de respaldo institucional. Este gesto se interpretó como una muestra explícita de confianza política en Adorni, en momentos donde el gobierno busca consolidar su liderazgo y mostrar cohesión interna, especialmente tras los cuestionamientos públicos de la senadora Bullrich.

El discurso de Adorni estuvo orientado a transmitir estabilidad y continuidad, en un escenario en el que las dudas sobre el futuro del gabinete y las tensiones judiciales podrían haber debilitado el mensaje oficial. “Resulta paradójico que quienes dicen defender a la industria nacional decidan atentar contra ella”, expresó, en alusión a los sectores que critican las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

El jefe de Gabinete agradeció de manera directa a los empresarios y destacó: “Quiero agradecerles por apostar por nuestro país, por entender que la Argentina cambió y por seguir exportando el talento argentino al mundo”. La elección de palabras y el tono buscó dejar en claro que el gobierno respalda las inversiones y la producción nacional, más allá de las coyunturas judiciales o políticas.

La jornada tuvo, además, un valor simbólico: Adorni encabezó el evento en representación del Presidente y luego tenía previsto asistir a una reunión de gabinete y brindar una conferencia de prensa, en un día clave para la agenda oficial.

Inversión récord y generación de empleo

Durante su intervención, Adorni anunció que la inversión de más de 110 millones de dólares realizada por Mercedes Benz permitirá crear 2.500 empleos directos, consolidando a la planta de Zárate como un nodo estratégico para la industria automotriz.

El funcionario remarcó que este desembolso es “un testimonio del cambio de época que estamos viviendo” y sostuvo que la Argentina “dejó atrás la lógica de la supervivencia para empezar a pensar en el largo plazo”.

Entre los datos expuestos, Adorni subrayó la resiliencia histórica del empresariado argentino, que “enfrentó restricciones a las importaciones, dificultades para exportar, un 211% de inflación anual, más de 2.500 puntos de riesgo país, el cepo cambiario y una brecha en torno al 200%”.

Reforma económica y estabilidad: el nuevo marco normativo

El jefe de Gabinete vinculó la llegada de nuevas inversiones con la política de desregulación implementada por el gobierno desde diciembre de 2023. Detalló que “eliminamos el cepo cambiario, bajamos impuestos por el equivalente al 2,5% del PBI y el Ministerio de Desregulación derogó o modificó más de 15.000 normativas”.

Subrayó la aprobación de la Ley Bases y la creación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), que, según explicó, “está generando miles de millones de dólares” y pronto se complementará con el “SuperRIGI”, dirigido a sectores que nunca antes tuvieron incentivos específicos.

Adorni enfatizó que “la economía argentina cuenta con un marco normativo claro, donde se puede proyectar a futuro”, y celebró el avance de acuerdos internacionales que abren nuevas oportunidades para el comercio exterior.

Críticas a la carga impositiva y comparaciones regionales

En su exposición, el funcionario retomó declaraciones recientes del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la presión fiscal a las exportaciones argentinas. “Los impuestos a la exportación son de 15 puntos, de los cuales 10 son ingresos brutos y tasas municipales”, afirmó, y contrastó este nivel con el de Brasil, principal competidor regional, donde la carga sobre las exportaciones es de solo tres puntos.

Adorni señaló que “el impuesto de ingresos brutos se abona en cada instancia de la cadena de producción”, lo que penaliza especialmente a quienes utilizan insumos nacionales, y vinculó este esquema impositivo con la falta de creación de empleo registrado en el sector privado durante los últimos quince años.

Reformas laborales y modernización

Como parte de la agenda oficial para fortalecer la producción, Adorni enumeró las reformas laborales recientemente sancionadas. Destacó la “ley de modernización laboral” y la reglamentación del “régimen de incentivo a la formalización laboral”, que reduce en 85% las contribuciones patronales.

Anticipó la pronta reglamentación del “Fondo de Asistencia Laboral”, destinado a asistir a empresas en el pago de indemnizaciones, y mencionó la implementación del RIMI (Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones), que promueve inversiones de USD 150.000 a USD 9 millones.

Resultados sectoriales y expectativas

Adorni sostuvo que la estabilidad macroeconómica alcanzada en el último año permitió que 2025 fuera “el mejor en el mercado automotriz de los últimos siete años”, con un crecimiento del 47,8% en los patentamientos de vehículos cero kilómetro y más de 600.000 unidades comercializadas.

El jefe de Gabinete aseguró que “la Argentina cuenta por primera vez en mucho tiempo con los fundamentos correctos para que el cambio de paradigma sea en serio”, y anunció el inminente envío de nuevas leyes para consolidar la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada.

Para el cierre, Adorni agradeció a los empresarios por “seguir arriesgando, invirtiendo y dando trabajo”, y definió la inauguración como “la prueba viviente de que la Argentina cambió”.

Fuente: Infobae