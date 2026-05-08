TC en Termas de Río Hondo: Mariano Werner y su positivo registro en el circuito número 2

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) confirmó que utilizará el circuito número dos del autódromo internacional de Termas de Río Hondo. Y es una noticia positiva para Mariano Werner, ya que el paranaense nunca bajó del séptimo puesto en el trazado de 4.430 metros de extensión.

El piloto tres veces campeón de TC y referente de Ford finalizó segundo en la temporada 2013. Pero concluyó primero en 2016, luego de alcanzar el tercer puesto en la final del sábado (hubo dos carreras ese fin de semana, una en el otro trazado) y lograr la pole position. En aquella final se impuso de principio a fin para conseguir su séptima victoria en la Máxima y la cuarta con el Gabriel Werner Competición.

En aquel momento, Werner tenía como motorista a Marcelo Machete Esteban y fue escoltado por Guillermo Ortelli (Chevrolet), quien de esa manera pasaba a liderar el campeonato que lo vería coronarse por 7ª y última vez en el TC. Su última actuación en ese dibujo fue en 2018, cuando se ubicó séptimo.

Según publica Campeones, de las 19 competencias que el TC ya disputó en el autódromo de Santiago del Estero, apenas 3 fueron en el circuito Nº 2 de 4.430 metros que se empleará en ocasión de la 5ª fecha del campeonato 2026 y las 3 tuvieron un formato distinto.

Los antecedentes en Termas de Río Hondo:

Las 9 primeras presentaciones del TC en Termas de Río Hondo se llevaron a cabo en el trazado perimetral original. Pero cuando el autódromo se sometió a la gran reforma para recibir al MotoGP, ese circuito sufrió una importante variante: se eliminó la curva 7 y se la reemplazó por tres nuevos retomes (el 9, el 10 y el 11), que dieron luz al fantástico sector en trepada y con salida “ciega”. “Te da una sensación muy especial que no te brinda ninguna otra curva del país”, dijo el entrerriano Omar Gurí Martínez la primera vez que la transitó.

Este trazado se estrenó el 19 de mayo de 2013, un poco menos de un año antes de la primera visita del Mundial FIM de Motociclismo. Y es una carrera recordada porque en aquella ocasión los TC corrieron prácticamente sin cargas aerodinámicas, algo que no se repetiría. Al cabo de una Final muy entretenida que tuvo 3 líderes y 5 sobrepasos en la punta, la victoria quedó en poder del Ford de Mauro Giallombardo (Lincoln Sport Group).

El 22 de mayo de 2016 el Turismo Carretera se presentó por 2ª vez en el dibujo de 4.430 metros. Fue un fin de semana especial, ya que se disputaron dos Finales: la primera había sido el sábado, en el circuito Nº 1 de 4.804 metros, el mismo que utiliza el MotoGP. La competencia del domingo no tuvo pruebas de clasificación y las grillas de las series se confeccionaron según el resultado de la carrera sabatina.

El tercer y último antecedente en el circuito que el Turismo Carretera transitará este fin de semana fue el 10 de junio de 2018, en ocasión de la 3ª edición del “Desafío de las Estrellas”, y la 2ª que tuvo lugar en Termas de Río Hondo. La competencia, que se largó por sorteo y tuvo como requisito obligatorio el reabastecimiento de combustible, vio a Juan José Ebarlín (Chevrolet) partir desde la “pole position”.

Sin embargo, tal como sucedió en las dos competencias previas en el circuito de 4.430 metros, Ford se llevó la victoria. En un principio el que festejó fue Juan Manuel Silva, pero el Pato fue excluido por un toque a Nicolás Pezzucchi (Dodge) y el triunfo recayó en Emanuel Moriatis, que había largado 8º. El piloto del Gurí Martínez Competición no sólo cortó una racha de 4 abandonos consecutivos sino que alcanzó su última victoria en el automovilismo nacional (la 13ª en el TC). Por su parte, Sergio Alaux (Chevrolet) y Carlos Okulovich (Torino) consiguieron su último podio en la categoría: el 14º para el bonaerense y el 2º para el misionero.