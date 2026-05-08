El paranaense Franco Marizza será suplente en el cierre del Rugby Championship M20

Los Pumitas vienen de dar la nota con un triunfo histórico ante Nueva Zelanda.

El paranaense Franco Marizza, jugador del Paraná Rowing Club, integrará el banco de suplentes en el último partido del seleccionado argentino M20 en el Rugby Championship. Será este sábado, desde las 9 (hora argentina), frente a Australia en Port Elizabeth, Sudáfrica.

Respecto al equipo que venció a Nueva Zelanda la semana pasada, Los Pumitas presentarán tres cambios en el XV inicial y uno de ellos será la salida del entrerriano Marizza por Tomás Dande. Además, Benjamín Farias Cerioni entrará por Fabrizio Cebron y Benjamín Ledesma Arocena en lugar de Bautista Quiroga Miguens.

Cabe destacar que los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda perdieron en el debut ante el local Sudáfrica por 48 a 21, pero en la segunda presentación obtuvieron un histórico triunfo ante Nueva Zelanda por 25 a 17. Este sábado buscarán cerrar de la mejor manera posible el certamen.

A continuación, la formación de Los Pumitas ante Australia:

1 Farías Cerioni, Benjamín (Universitario R.C – Unión de Rugby de Tucumán)

2 Cúneo Camargo, Manuel (San Juan R.C – Unión Sanjuanina de Rugby)

3 Salinas Mallea, Bautista (Los Tordos R.C – Unión de Rugby de Cuyo)

4 Pascual Viale, Joaquín (Alumni – URBA)

5 Benavides, Bautista (Santa Fe R.C – Unión Santafesina de Rugby)

6 Dande, Tomás (Huirapuca R.C – Unión de Rugby de Tucumán) (C)

7 Sorondo, Jerónimo (Belgrano Athletic – URBA)

8 Torre, Federico (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa de Rugby)

9 Preumayr, Juan (Jockey Club de Rosario – Unión de Rugby de Rosario)

10 Serpa, Federico (Los Tordos R.C – Unión de Rugby de Cuyo)

11 Avaca, Luciano (Tala R.C – Unión Cordobesa de Rugby)

12 Ordiz, Benjamín (Los Caranchos – Unión de Rugby de Rosario)

13 Coll, Pedro (Tigres R.C – Unión de Rugby de Salta)

14 Ledesma Arocena, Benjamín (SIC – URBA)

15 Pfister, Simón (Tucumán R.C – Unión de Rugby de Tucumán)

Suplentes

16 Cambiasso, Nicolás (Buenos Aires – URBA)

17 Cebron, Fabrizio (Regatas Bella Vista – URBA)

18 Narváez, Federico (Atlético del Rosario – Unión de Rugby de Rosario)

19 Latorre, Toribio (CUBA – URBA)

20 Marizza, Franco (Paraná Rowing – Unión Entrerriana de Rugby)

21 Zabella, Ignacio (Universitario R.C – Unión de Rugby de Rosario)

22 Fernández, Ramón (Hindú – URBA)

23 Gianniantonio, Manuel (Tala R.C – Unión Cordobesa de Rugby)