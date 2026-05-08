Abrieron las inscripciones a los Talleres Culturales Municipales

Se encuentran abiertas las inscripciones a los Talleres Culturales Municipales 2026, propuestas de formación artística que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad. Las actividades son de acceso libre para todo público, con cupos limitados e inscripción previa a través de formularios online.

Las inscripciones estarán disponibles hasta un día antes del inicio de cada taller. Las propuestas forman parte de una política cultural que promueve el acceso a la formación artística y el encuentro comunitario.

Talleres disponibles

Taller de Folklore "Herencia Viva"

Dictado por Soledad Ramírez

Lunes | 15:30

Inicio: 11 de mayo

Lugar: Salón de Usos Múltiples Sueño Cumplido (Afro Entrerrianos/as 1469)

Accedé al formulario de inscripción aquí.

Taller de percusión "Tukumpá"

Dictado por Gabriel Martínez

Martes | 15:30

Inicio: 12 de mayo

Lugar: Museo Puerto de la Memoria (Av. José Manuel Estrada 1248)

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Taller de Caricatura, Historieta y Humor Gráfico "Viñetas del Litoral"

Dictado por Tavo Bolzán

Martes |

Inicio: 12 de mayo

Lugar: Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman (Buenos Aires 226)

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Taller de Canto Colectivo

Dictado por Flor Di Stéfano

Miércoles | 19:30

Inicio: 13 de mayo

Lugar: Escuela Municipal de Danza (25 de junio 54)

Accedé al formulario de inscripción aquí.

Taller de Fotografía

Dictado por Sofía Kindel

Jueves | 15

Inicio: 14 de mayo

Lugar: Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman (Buenos Aires 226)

Accedé al formulario de inscripción aquí.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse a direcciondeformacioncultural.mp@gmail.com.