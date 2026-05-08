Abrieron las inscripciones a los Talleres Culturales Municipales

Se encuentran abiertas las inscripciones a los Talleres Culturales Municipales 2026, propuestas de formación artística que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad. Las actividades son de acceso libre para todo público, con cupos limitados e inscripción previa a través de formularios online.
Las inscripciones estarán disponibles hasta un día antes del inicio de cada taller. Las propuestas forman parte de una política cultural que promueve el acceso a la formación artística y el encuentro comunitario.
Talleres disponibles
Taller de Folklore "Herencia Viva"
Dictado por Soledad Ramírez
Lunes | 15:30
Inicio: 11 de mayo
Lugar: Salón de Usos Múltiples Sueño Cumplido (Afro Entrerrianos/as 1469)
Accedé al formulario de inscripción aquí.
Taller de percusión "Tukumpá"
Dictado por Gabriel Martínez
Martes | 15:30
Inicio: 12 de mayo
Lugar: Museo Puerto de la Memoria (Av. José Manuel Estrada 1248)
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Taller de Caricatura, Historieta y Humor Gráfico "Viñetas del Litoral"
Dictado por Tavo Bolzán
Martes |
Inicio: 12 de mayo
Lugar: Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman (Buenos Aires 226)
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Taller de Canto Colectivo
Dictado por Flor Di Stéfano
Miércoles | 19:30
Inicio: 13 de mayo
Lugar: Escuela Municipal de Danza (25 de junio 54)
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Taller de Fotografía
Dictado por Sofía Kindel
Jueves | 15
Inicio: 14 de mayo
Lugar: Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman (Buenos Aires 226)
Accedé al formulario de inscripción aquí.
Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse a direcciondeformacioncultural.mp@gmail.com.