Balearon a un adolescente en Concepción del Uruguay

Las autoridades policiales y judiciales de Concepción del Uruguay investigan un confuso episodio ocurrido durante la madrugada de este viernes, ya que un menor de edad ingresó herido al Hospital Justo José de Urquiza.

Según informó Ahora, alrededor de las 4.30 el joven llegó al nosocomio con una lesión compatible con un disparo en la zona lumbar.

En un primer momento, el adolescente habría manifestado que fue víctima de un intento de robo de su bicicleta en inmediaciones de calle Rocamora, entre José Hernández y Ruiz Moreno. Sin embargo, con el avance de la investigación, los efectivos detectaron inconsistencias en su relato y la hipótesis inicial comenzó a perder fuerza.

Fuentes ligadas a la causa indicaron que el menor no habría podido explicar con precisión cómo ocurrió el hecho, por lo que los investigadores analizan distintas líneas para esclarecer el episodio.

Desde el hospital señalaron que la lesión fue leve, ya que el proyectil quedó alojado en una zona muscular subcutánea y no comprometió órganos vitales. El adolescente quedó en observación preventiva y se encuentra fuera de peligro.

En el caso intervienen efectivos de Comisaría Segunda y de la División Investigaciones, quienes realizan relevamientos de cámaras de seguridad y toman testimonios para reconstruir lo sucedido.

Además, trascendió que el joven habría estado involucrado recientemente en otros incidentes ocurridos en la zona céntrica. Se intenta determinar si la agresión podría estar vinculada a otra situación distinta de la denunciada inicialmente.