Real Madrid sancionó con una multa económica a Valverde y Tchouaméni

Real Madrid dio a conocer este viernes la sanción a los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni por la pelea que protagonizaron en el vestuario a pocos días del clásico frente a Barcelona. Ambos deberán pagar una multa de 500 mil euros, una cifra inédita en la historia moderna del club y poco habitual entre las principales ligas de Europa.

El castigo llegó luego de que ambos futbolistas comparecieran ante el instructor del expediente disciplinario. Durante la audiencia reconocieron el encontronazo, manifestaron su arrepentimiento y ofrecieron disculpas tanto al plantel y el cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa como a los hinchas.

A pesar de la dureza de la medida económica, Real Madrid decidió no aplicarles sanciones deportivas. Ninguno será apartado del grupo ni quedará afuera de partidos oficiales, por lo que seguirán a disposición para afrontar el último tramo de la temporada, ya sin objetivos a la vista. De acuerdo al último ensayo, Tchouaméni sería titular en el Camp Nou.

El caso más sensible es el de Valverde, quien igualmente estará alejado de las canchas entre 10 y 14 días por un traumatismo de cráneo y un corte superficial a causa de la pelea. Más allá de eso, la dirigencia entendió que el conflicto debía resolverse de manera interna sin afectar el funcionamiento futbolístico del equipo.

La intención de Florentino Pérez y compañía fue enviar un mensaje disciplinario contundente, sin alterar la planificación deportiva, especialmente con el Clásico (el domingo, desde las 16, en el Camp Nou) y la definición de la temporada a la vuelta de la esquina, señala TyC Sports.