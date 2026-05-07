Se mueven las piezas en el tablero de la reforma previsional

El proyecto de reforma previsional de la provincia de Entre Ríos se acerca. Al revelar cuál será la Cámara de origen para iniciar la discusión legislativa, el Poder Ejecutivo movió la primera pieza en una partida cuya duración se desconoce.

Todavía puede recalcular, sin duda. Es que el oficialismo provincial tiene amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Podría ser, por eso, un espacio destinado a amortiguar los embates que pudieran surgir alrededor de los vectores, ya convertidos en articulado.

Dicen que los ajedrecistas tienen un pensamiento estratégico basado en el primer movimiento. Y sí, en política, por lo general, se elabora un plan y se sigue hasta que la realidad diga lo contrario.

La reforma informativa

Las reuniones para abordar el tema continúan, son estrictamente informativas y sirven para tomar el pulso, pero aparece una y otra vez el claro objetivo de consolidar valores negativos alrededor del sistema surgido de la ley 8732. Una táctica similar a la usada con la creación de la obra social que reemplazó al IOSPER.

Es evidente que al extenderse los intercambios surgen dudas concretas que, sin la existencia de un texto ordenado para comparar con el vigente, son difíciles de responder. Falta menos para poder hacerlo, pero a esta altura se puede decir que la reforma informativa viene muy bien. Mérito del titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat.

¿Y la movilidad?

En un encuentro entre las autoridades de la Caja de Jubilaciones y empleados municipales agrupados en el SUOYEM sobrevoló, como en otras instancias, algún comentario sobre el 82% móvil.

Naturalmente aparece la pregunta sobre cómo se calcularían los haberes jubilatorios con un nuevo esquema.

En la actualidad el haber inicial promedia los últimos diez años de desempeño laboral, un tiempo en que el esfuerzo, la preparación, el mérito, mejoraron los ingresos de bolsillo.

“Queremos saber cómo se va a obtener el 82% móvil”, dijeron dirigentes que representan obreros municipales a un medio paranaense. Algo parecido a lo hablado en un encuentro de la Asociación de Trabajadores del Estado semanas atrás. Punto candente.

Propuestas ¿condicionadas?

Durante todo el proceso destinado a publicitar los vectores se remarcó, siempre, la necesidad de contar con propuestas, lo que sin duda es saludable para fortalecer cualquier discusión.

La dificultad estriba en cómo canalizarlas porque no se conocía el texto. La Asociación de Magistrados dijo lo suyo, con profunda rigurosidad. Allá por fines de marzo la Federación de Jubilados y Pensionados brindó una mirada.

La semana pasada la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones reveló un proyecto de ley. Lo puso a consideración de la legislatura y se trata de crear un fideicomiso de sustentabilidad previsional.

Extensos fundamentos llegaron a la Cámara de Diputados. Un aporte concreto que refleja interés y trabajo importante, construido -explicaron los firmantes- bajo el paraguas de una mirada solidaria y sustentado en la Constitución Provincial reformada en 2008.

Todos estos elementos deberían ser desgranados, evaluados, frente a lo que sea finalmente el texto legislativo, durante una discusión -suponemos- extensa e intensa. Comprimir y hacer descartes en tamaña reforma suena a despropósito. Nadie cree que será esa, el atajo, la forma adoptada.

Pero no debe perderse de vista, en este contexto, que el propio gobernador Rogelio Frigerio pareció restar posibilidades. En la reunión del gabinete provincial, como indicamos al principio, marcó un camino. Se verá, proyecto en mano, como sigue la cuestión.

Será interesante lo que hagan alrededor del tema los tres poderes del Estado entrerriano.

En la última edición de la Revista Análisis (1169) compartí interrogantes sobre la posible discusión, que va a concitar la atención en un tiempo próximo. Hasta competirá con el mundial de fútbol y las mañas para llenar el álbum de figuritas.

Se mantiene la incógnita, porque aún no sabemos del proyecto. Habrá que seguir los movimientos de la multisectorial. ¿Escala un conflicto? ¿Habrá plan de lucha, movilizaciones? O el diálogo en la Legislatura canalizará los ánimos y sumará observaciones hasta una síntesis de consenso. Quién sabe.

Vale reiterarlo: ¿intentará el Poder Ejecutivo un tratamiento exprés del tema? Agregamos: ¿por qué eligió la Cámara de Senadores? El gobernador Frigerio ha sido un excelente y exitoso pacemaker. Le gusta ganar.

Junto al riesgo país miremos atentos el índice provincial de cautela y busquemos claridad en el andar de los protagonistas legislativos, que deben, en definitiva, decidir la reforma destinada a condicionar vidas presentes y futuras.

¿Cómo quedaría el haber inicial de un jubilado aplicando fórmulas aún desconocidas? Una piedra en el zapato en tiempo de buscar equilibrios.