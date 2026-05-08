Paritaria estatal: “La recomposición es necesaria; estamos analizando los pedidos gremiales”, afirmó Vales

"Sinceramente, es un esfuerzo el hacerlo remunerativo, porque muchas veces las actualizaciones de los haberes no son remunerativas y eso termina perjudicando a los trabajadores que ya están pasivos (...) lo que se intenta es cumplir con lo que se promete, cumplir con lo que hoy la provincia puede hacer, y este 3,5% es el esfuerzo que el gobierno puede realizar en este momento", explicó Vales.

El secretario de Articulación de Políticas Sociales y miembro paritario, Ricardo Vales, se refirió a la negociación paritaria con los gremios estatales de ATE y UPCN, que rechazaron la oferta de aumento y plantearon que “la discusión debe ser más amplia”, aunque “valoraron que el incremento sea remunerativo”

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Vales sostuvo que “en diálogo con el secretario General de ATE, Oscar Muntes, y con Karina Domínguez de UPCN, decíamos que festejamos el realizar las paritarias, tener el diálogo, la discusión en el mejor de los sentidos para intentar llegar a acuerdos en un momento y en un contexto económico de la Argentina muy complicado, al cual nuestra provincia obviamente que no escapa”.

Recordó que “el ofrecimiento para empezar a entablar estos diálogos de incremento salarial fue del 3,5%, remunerativo, y con una actualización en los mismos montos de las asignaciones familiares. Desde ambos gremios hay otros pedidos que tienen que ver con condiciones de trabajo y, por supuesto, también con intentar mejorar la oferta por parte del gobierno en lo que tiene que ver con los porcentuales, lo que es absolutamente entendible porque el gobierno provincial no desconoce la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los trabajadores en la Argentina”.

En ese marco, mencionó que “también conversamos y explicamos lo que han sido las caídas de las coparticipaciones que han sufrido las provincias, y también los municipios y las comunas, y este es el contexto en el cual se da la discusión paritaria: la conversación, el diálogo, para saber que el gobierno tiene la mejor de las intenciones, pero que no queremos prometer cuestiones que después sean incumplibles. Por eso este ofrecimiento que se hizo del 3,5% es lo que podemos cumplir ahora ya en el mes de mayo en comparación con los haberes de abril”.

Consultado por la nueva propuesta a presentar, el funcionario explicó que “eso se analizará seguramente; nosotros vamos de voceros, si bien somos parte de las discusiones internas del gobierno. Se hará un análisis, a ver si es posible mejorar o no las ofertas”.

“Tal como decía ayer el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, no es que el gobierno empieza con una oferta para discutir y para que haya un tire y afloje e intentar después negociar. Sinceramente, es un esfuerzo el hacerlo remunerativo, porque muchas veces las actualizaciones de los haberes no son remunerativas y eso termina perjudicando a los trabajadores que ya están pasivos. Lo decía también el ministro de Hacienda en días anteriores, sinceramente lo que se intenta es cumplir con lo que se promete, cumplir con lo que hoy la provincia puede hacer, y este 3,5% es el esfuerzo que el gobierno puede realizar en este momento. Con eso no quiero decir que no se pueda analizar, se está analizando en conjunto con algunos otros pedidos o reclamos que hace el sindicato que tiene que ver con condiciones de los trabajadores y con los distintos sectores que a veces las realidades también son distintas. A nada se le ha dicho que no ayer, porque justamente cuando uno tiene paritarias es para entablar un diálogo entre quienes representamos hoy al gobierno y los trabajadores y es no solo para discutir el incremento de haberes –que hoy es lo prioritario y lo urgente- sino también las condiciones y en la forma que prestan servicio nuestros trabajadores”, evaluó.

En cuanto a los planteos gremiales vinculados a condiciones laborales, Vales explicitó que “hay distintas cuestiones respecto de cada sector. Por ejemplo, algunas cosas que venían planteándose es efectivizar la generalización de la prohibición de ropa de trabajo; el tratamiento de reconocimiento de posgrados, de títulos y que fueran remunerativos; el valor de los escalafones en algunos sectores específicos de la planta provincial como puede ser enfermería. Hay discusiones más concretas, más particulares, que no escapan y que no es imposible que se vayan a dar”.

En ese marco, apuntó que “esta fue una primera reunión de diálogo. En mejores momentos, las ofertas del gobierno en paritarias pueden ser mejores y son aceptadas con mayor rapidez. En este caso, creo que la discusión es más general y si bien, por supuesto, que lo principal y lo primordial es el aumento salarial, la recomposición salarial que el gobierno entiende justa y necesaria para los trabajadores, pero no es que no quiera hacerse, sino que lo que se intenta es poder cumplir en el mejor de los sentidos con las posibilidades que hoy se tienen”.

Consultado por la posibilidad de que haya un acercamiento al pedido que hacen los gremios en materia salarial, definió: “Yo creo que sí, espero que sí. Es el trabajo y la tarea que nos toca hacia adentro de cada uno de los lugares que representamos; yo dentro de un equipo de gobierno, en el cual me toca ser vocero en la paritaria, pero es todo un equipo de trabajo dentro del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Gobierno y Trabajo, que están analizando las propuestas y los distintos puntos. Yo espero que sí, que se llegue a un acuerdo”.

“La recomposición es necesaria y de este 3,5% remunerativo los gremios reconocieron lo bueno de lo remunerativo, como para buscar las partes positivas de la oferta. También manifestaron que la discusión debe ser más amplia, más allá de las mejoras remunerativas, y en eso estamos trabajando. Yo me llevé los 20 puntos de algunas propuestas, de algunos pedidos de paritarias anteriores que tenían que ver con condiciones de trabajo, que también las estamos analizando y ojalá que cuando uno analice la oferta en completo podamos llegar a un punto de acuerdo”, concluyó.