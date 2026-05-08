Con tres novedades, Patronato dio a conocer los citados para jugar en San Juan

El lateral derecho Maximiliano Rueda, uno de los citados, viene de convertirle a Nueva Chicago.

Patronato tiene los convocados para visitar a San Martín de San Juan, por la 13ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro se jugará este sábado desde las 16.30 en el estadio Hilario Sánchez, por la Zona B. Hay tres novedades, pero la base de jugadores de la última citación se mantiene con plena confianza, sobre todo, para los cuatro delanteros. La única línea donde no hay alta ni baja de nombres (además de los arqueros, claro).

Sin la posibilidad de contar con el mediocampista Federico Bravo (fractura de tabique nasal) y el volante derecho Juan Carlos Salas (suspendido por cinco amarillas), el entrenador Marcelo Candia confirmó la nómina de citados con los regresos de Agustín Araujo, Bartolomé Velázquez y Valentín Villarreal, dos formados en La Capillita.

Otra de las diferencias respecto de la lista que presentó para recibir a Nueva Chicago es la ausencia del defensor Facundo Heredia, quien ingresó en el complemento de la trabajada victoria del domingo ante el Torito de Mataderos por 2 a 1.

Los convocados son: Alan Sosa y Franco Rivasseau (arqueros); Gabriel Díaz, Fernando Evangelista, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Maximiliano Rueda (defensores), Agustín Araujo, Juan Barinaga, Brandon Cortés, Marcos Enrique, Alejo Miró, Augusto Picco, Valentín Pereyra, Bartolomé Velásquez, Valentín Villarreal (mediocampistas); Hernán Rivero, Franco Soldano, y los juveniles Joaquín Barolín e Ignacio Giacinti (delanteros).