Sionista superó a Quique y se acerca a los líderes

Sionista superó a Quique jugando como local y se mantiene en los puestos de arriba.

Este viernes por la noche hubo un solo encuentro correspondiente a la Zona A de la Conferencia Litoral por la Liga Federal de Básquet. Se trató de un partido entre equipos paranaenses, ya que el Centro Juventud Sionista recibió a Quique en la que fue la novena presentación para ambos.

El primer cuarto tuvo un desarrollo cerrado. Un simple sobre el final le permitió a Sionista pasar al frente en el tanteador para acabar 21-20. Quique siguió presionando durante el desarrollo del segundo cuarto y cerró al frente en el tanteador por 40-35, lo que le permitía ilusionarse con una importante victoria.

Sin embargo, Sioni reaccionó y hacia el final del cuarto pasó al frente para acabar entrando al cuarto final con victoria parcial de 60-57. En el cuarto final, el anfitrión osciló entre los seis y ocho puntos de ventaja. En el cierre estuvo más preciso en los singles y es por eso que acabó ganando por 83-70.

La victoria se cimentó en los 21 puntos de Arik Levin, que además tomó cinco rebotes. A Levin lo siguieron Nicolás Guaita y Dante Rewes con 16 puntos respectivamente. En frente, Uriel Lejtman fue el goleador con 26 puntos y seis rebotes, aunque salió antes del final por acumulación de faltas.

El resultado dejó a Sionista en la tercera posición del grupo con récord 5-4; mientras que Quique permanece en el último puesto con un acumulado de 2-7.

Lo próximo en el torneo para Sioni será la visita al escolta Rivadavia Juniors el próximo domingo 17 de mayo, desde las 21, en el estadio Ezequiel Ceratti. El Rojiblanco, por su parte, enfrentará al mismo rival, pero lo hará tres días antes, el jueves 14, en el estadio Guillermo Gaya, donde juega como local.