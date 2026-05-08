El Festival de Folclore Bomba se realiza este sábado en el Teatro 3 de Febrero

Yunta Mambo será uno de los protagonistas del Festival de Folclore Bomba, este sábado en el Teatro 3 de Febrero.

El histórico Teatro 3 de Febrero será escenario este sábado 9 de mayo de una nueva edición del Festival del Folclore Bomba, una propuesta que combinará música, danza e intervenciones escénicas con fuerte identidad litoraleña. El encuentro comenzará a las 20 y reunirá a artistas de Paraná y la región en una experiencia artística pensada desde la celebración de las raíces culturales del litoral.

La iniciativa, impulsada por el espacio cultural Tierra Bomba, trasladará al principal coliseo de la ciudad el espíritu festivo y colectivo que caracteriza a sus producciones. Según adelantaron desde la organización, la idea es construir un “ensamble escénico” donde convivan distintas disciplinas artísticas y una mirada contemporánea sobre el folklore regional.

La programación incluirá las presentaciones de Yunta Mambo, Sofi Drei, María Cuevas y Lauphan, junto a la Compañía de Danza Quimera. Además, habrá intervenciones y ambientación sonora a cargo de las tradicionales “musiquitas bombísticas”, sello característico de Tierra Bomba.

La propuesta buscará poner en diálogo ritmos tradicionales, danza contemporánea y nuevas formas escénicas, en una puesta que apunta tanto al disfrute musical como a la experiencia visual y sensorial del público.

El Festival del Folclore Bomba se realizará en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Las entradas pueden adquirirse en boletería o a través de Passline.