“Mi lugar está más lejano”: el descargo de Nicolás Cabré sobre su paternidad con Rufina

El actor Nicolás Cabré realizó un contundente descargo en el que dejó asentada su postura sobre la paternidad, ya que su hija, Rufina, se encuentra en un escenario particular: vive en Turquía, con su mamá, Eugenia “La China” Suárez, y Mauro Icardi.

Tal como indicó el intérprete en declaraciones radiales, Cabré sostuvo: “No hay día que no pase sin entender las cosas que decían mis papás. Hoy que no los tengo, descubro muchas cosas que vivieron y entiendo otras que nunca me dijeron, como que no tengo que ser un palo en la rueda frente a decisiones que pueden gustarte más o menos”.

“Ante el hecho de que mi hija esté en otro país, entiendo que no tengo que ser un palo en la rueda. Ella tiene la posibilidad de decidir, aventurarse y conocer un idioma. Hay que entender que es necesario apoyar y que cuando ella se dé vuelta, vos tenés que sonreír y te tiene que ver fantástico”, añadió.

En línea, hizo una visión en retrospectiva: “Aprendo y veo a Rufina feliz. Siempre tuve claro que, más allá de lo que me enseñaron, la prioridad siempre es, fue y será mi hija. Ante el panorama que sea, voy a estar y la voy a apoyar”.

“Hoy es mucho más fácil porque va y viene, está y me escribe todo el día. La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace; el contexto en el que está es completamente diferente. Dejó a todos sus amigos, no solo a mí. Tiene amigos nuevos, otro idioma y otro mundo completamente”, continuó Cabré.

“Entender que no todo es color de rosa, porque eso es parte de la vida. Hoy, mi lugar está un poco más lejano y hay cosas que no puedo resolver. Todo me ayuda a tratar de ser mejor, que es lo único que quiero”, cerró el artista.

Fuente: Noticias Argentinas.