Entre Ríos mejoró su perfil financiero y recibió una suba de calificación crediticia por su capacidad de pago

La agencia internacional FIX SCR SA destacó la mejora financiera de Entre Ríos, eliminó la perspectiva negativa y mejoró su calificación crediticia.

La provincia de Entre Ríos logró una mejora en su calificación crediticia luego de recuperar acceso al mercado internacional de deuda y reordenar parte de sus compromisos financieros de corto plazo. La agencia FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo elevó la nota de largo plazo de la provincia a “BBB-(arg)” desde “B+(arg)” y la de corto plazo a “A3(arg)” desde “B(arg)”, además de retirar la observación negativa que pesaba sobre la jurisdicción y asignarle perspectiva estable.

La decisión se apoyó principalmente en la mejora de la capacidad de pago de la administración entrerriana y en la reducción de los riesgos de refinanciación para los próximos 18 meses. Según la calificadora, el cambio de escenario se explica por el regreso de la provincia a los mercados internacionales de crédito, operación que permitió extender plazos de vencimiento y aliviar las necesidades financieras inmediatas.

El 4 de marzo de 2026, Entre Ríos emitió títulos de deuda con vencimiento en 2033 por USD 300 millones, a una tasa del 9,55%. Los fondos fueron utilizados para recomprar parcialmente el bono internacional con vencimiento en 2028 -equivalente al 77,3% de esa emisión, unos USD 179,9 millones- y cancelar parte de préstamos sindicados vigentes.

De acuerdo con el informe, la operación dejó además un remanente cercano a USD 50 millones depositado en un fondo de reserva destinado al pago de servicios de deuda, lo que fortalece la liquidez provincial para el período 2026-2027.

Mejora fiscal, aunque con limitaciones estructurales

FIX destacó también una mejora moderada en el resultado operativo de la Administración Pública no Financiera provincial. Con datos provisorios al cierre de 2025, el margen operativo alcanzó el 2,3%, por encima del registro del año anterior. Para 2026, la agencia proyecta un superávit operativo cercano al 5,3%, apoyado en una política de contención del gasto corriente.

Sin embargo, el informe advierte que la situación fiscal continúa condicionada por el déficit de la Caja Previsional entrerriana, considerado uno de los principales factores de presión sobre las cuentas públicas. Durante 2025, el rojo previsional absorbió 9,7 puntos porcentuales del margen operativo de la administración central, nivel similar al de 2024.

La provincia mantiene negociaciones con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) para regularizar las acreencias vinculadas al financiamiento previsional acumuladas desde 2018. Aunque se firmaron acuerdos bilaterales de anticipos correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, la calificadora consideró que los montos recibidos todavía son reducidos frente a la magnitud del déficit estructural.

Dependencia de fondos nacionales

Otro de los puntos señalados por FIX es la limitada autonomía financiera de Entre Ríos. En los últimos cinco años, alrededor del 60% de los ingresos corrientes provinieron de recursos de origen nacional, especialmente de transferencias automáticas por coparticipación federal.

La agencia remarcó que esta dependencia reduce el margen de maniobra fiscal de la provincia y la expone a decisiones del Gobierno nacional sobre distribución de fondos. En ese marco, recordó que en enero de 2026 Entre Ríos recibió un adelanto de coparticipación por $220.000 millones, otorgado mediante el Decreto Nacional 922/25.

Bajo endeudamiento, pero con exposición cambiaria

Pese al nuevo endeudamiento, FIX consideró que la provincia mantiene un nivel relativamente bajo de apalancamiento. Al cierre de 2025, el stock de deuda representó el 20,9% de los ingresos corrientes, aunque podría elevarse al 28,4% durante 2026 si se utiliza la totalidad del financiamiento autorizado por la Legislatura provincial.

No obstante, el informe advirtió sobre la elevada proporción de deuda nominada en moneda extranjera. Actualmente, el 72,5% de los pasivos provinciales están dolarizados y podrían acercarse al 80% hacia fines de 2026, incrementando la exposición al riesgo cambiario en un contexto donde la provincia genera escasos ingresos en divisas.

Perspectivas

La perspectiva estable asignada por FIX refleja la expectativa de que Entre Ríos sostenga la recuperación de sus márgenes fiscales y mantenga controlado su perfil de vencimientos.

La calificadora indicó que una eventual mejora en el financiamiento nacional del déficit previsional o reformas estructurales en la Caja Previsional podrían derivar en nuevas subas de calificación. Por el contrario, un deterioro del resultado operativo o mayores tensiones fiscales podrían volver a presionar la nota crediticia de la provincia.

El informe