Hayley Williams confirma su primer show como solista en Buenos Aires

Hayley Williams, confirmó su llegada a Buenos Aires para el próximo 15 de noviembre.

La cantautora y referente ineludible de la escena alternativa, Hayley Williams, confirmó su llegada a Buenos Aires para presentar su nuevo espectáculo como solista, The Hayley Williams Show, en el Parque Sarmiento el próximo domingo 15 de noviembre de 2026, con producción de Fenix Entertainment.

Williams recorrerá toda su discografía como artista solista en un show que promete envolver a sus fanáticos en un universo sonoro con sorpresas especiales.

Sus seguidores más fieles podrán acceder a una preventa exclusiva, mientras que la venta general de entradas aún no fue anunciada.

Su presente actual llega tras una exitosa gira de presentación de su disco Ego Death at a Bachelorette Party (2025) por Norteamérica y Europa, con entradas agotadas en estadios y anfiteatros, que la posicionan como una de las voces más influyentes de la escena alternativa internacional.

Su trilogía de álbumes en solitario —Petals for Armor (2020), Flowers for Vases / Descansos (2021) y Ego Death at a Bachelorette Party (2025)— la posiciona como una compositora e instrumentista de primer nivel, capaz de navegar entre el art-pop experimental, el folk íntimo y el synth-pop sin perder su voz inconfundible.

A diferencia de otros artistas que se apoyan en una banda, Williams hizo historia siendo no solo la compositora de Flowers for Vases, sino también quien tocó absolutamente todos los instrumentos del disco —guitarra, bajo, piano y batería— en su propia casa, consagrándose como una artista integral e independiente.

Por su parte, Ego Death at a Bachelorette Party —lanzado en 2025 a través de su propio sello, Post Atlantic Records— se convirtió en uno de los discos más aclamados del año, con cuatro nominaciones al Grammy: Mejor Álbum de Música Alternativa, además de nominaciones para los temas "Parachute", "Mirtazapine" y "Glum".

Su álbum debut, Petals for Armor, fue aclamado por la crítica especializada —Rolling Stone, NME, Pitchfork— como un disco catártico que marcó el inicio de una nueva era creativa, alejada de cualquier encasillamiento.

Fuente: Noticias Argentinas.