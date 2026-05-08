La Sinfónica de Entre Ríos se presenta en el Centro Provincial de Convenciones con un novedoso repertorio

La presentación será este sábado 9 de mayo a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15) en Paraná. Bajo la dirección artística de Luis Gorelik, la velada contará con la participación de Rafael Delekta como director invitado. El programa incluirá la Serenata para cuerdas de Mieczysław Karłowicz y la Sinfonía No. 3 "Polaca" de Piotr. I. Tchaikowsky.

Sobre la Sinfonía No. 3 "Polaca"

La Sinfonía No. 3 de Tchaikovsky es considerada la Cenicienta del conjunto, por ser interpretada con menos frecuencia y quedar, a menudo, en las sombras. A diferencia de las otras, está ambientada en una tonalidad mayor y posee cinco movimientos en lugar de cuatro. Fue compuesta con facilidad durante un relajado verano de 1875, tras un período en el que el autor creó obras como el Piano Concierto No. 1.

Tchaikovsky sentía que, aunque no ofrecía ideas particularmente exitosas, técnicamente representaba un paso adelante en su carrera. El equilibrio de la obra es inusual, ubicando el movimiento más pesado, el Andante elegiaco, en el centro con scherzos a cada lado. El segundo movimiento, Alla tedesca, es un vals al estilo alemán con toques de ballet que justifica su inclusión por su gran encanto.

El final de la pieza tiene un Tempo di polacca, apodo que define a la sinfonía pese a ser una obra puramente rusa. El segundo scherzo es muy exigente para los músicos, requiriendo carreras rápidas e intervenciones inesperadas de los trombones y cuernos. En el cierre aparece una fuga y un desfile ruidoso de toda la orquesta, aunque son los tres movimientos centrales los que causan la mayor impresión. Esta sinfonía se destaca porque Tchaikovsky no deja su corazón al descubierto ni busca clímax abrumadores, mostrándose más moderado. Se la considera un precursor de sus obras más poderosas, situándose justo antes de la crisis matrimonial que marcó su madurez definitiva. Así, la Tercera Sinfonía funciona como una línea divisoria entre sus tres primeras y sus tres últimas sinfonías.

Acerca de Rafael Delekta

Rafael Delekta nació en Cracovia en 1957 y se graduó en 1981 en la Academia de Música de Cracovia. Allí estudió dirección de orquesta con el profesor Jerzy Katlewicz y ofreció su concierto de graduación con la Orquesta Filarmónica de Cracovia. Luego, amplió sus estudios en cursos impartidos por el profesor Laszlo Somoghy y Helmuth Rilling. Su debut como director fue en la Ópera de Cracovia en 1980. Se especializa en música vocal-instrumental y en todas las formas de teatro musical. Ha puesto en escena 30 estrenos propios con un repertorio que abarca desde Pergolesi hasta Webber y Larsson. Hasta la fecha, ha dirigido aproximadamente 3.000 representaciones. También mantiene una activa carrera de conciertos con orquestas en Polonia y países como EE. UU., México y Brasil.

Ha dirigido la orquesta Sinfonia Varsovia, incluso como colaborador de Yehudi Menuhin, y graba para radio y televisión. Su discografía incluye 15 álbumes con un repertorio que abarca obras clásicas, estrenos contemporáneos y música de cine de autores como Konieczny o Zarycki. Hasta el momento, ha dirigido más de 700 conciertos junto a solistas como Grigory Zhyslin, Konstanty Andrzej Kulka y Tatiana Shebanova, entre muchos otros.

Actualmente, es profesor titular en la Academia de Música Krzysztof Penderecki de Cracovia, donde dirige el Departamento de Dirección de Orquesta. Fue decano de la Facultad de Composición, Interpretación y Educación Musical y vicerrector de Investigación y Cooperación Internacional en la Academia de Música de Cracovia. Colabora como profesor invitado con universidades extranjeras como la Real Academia de Música y la Universidad Nacional de Música de Lima. También imparte clases magistrales de dirección, entre otras, con la Orquesta de la Academia Beethoven.

La entrada al CPC será libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.