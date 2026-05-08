UADER proyecta una agenda de trabajo con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande

En la mañana del jueves 7 de mayo, el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Luciano Filipuzzi, recibió al delegado por Argentina en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Juan Carlos Chagas.

Durante la reunión, conversaron sobre las posibilidades de avanzar en una agenda de trabajo conjunto que apunte a profundizar la valorización de Entre Ríos como provincia energética.

En esa línea, intercambiaron apreciaciones en virtud de desarrollar acciones que contribuyan a visualizar a la represa de Salto Grande como algo propio de la identidad entrerriana, cuya capacidad de producción de energía es de enorme relevancia en el contexto nacional y regional.

Filipuzzi y Chagas coincidieron en proyectar herramientas que potencien diferentes sectores relacionados con el funcionamiento de la Hidroeléctrica, ya sea a través de capacitaciones o intervenciones conjuntas. La idea, en suma, es generar un proceso de integración de la comunidad con la represa, contemplando a la Universidad como un actor estratégico para ese propósito.

En este sentido, marcaron la figura del gobernador Rogelio Frigerio como impulsor entusiasta de estas acciones, para propender a la integración de diferentes áreas con las diversas casas de estudios con asiento en la Provincia.

Acompañaron en el encuentro al rector y al delegado, el secretario de Integración y Cooperación de UADER, Raúl Rousseaux; y la jefa de Relaciones Públicas de CTMSG, Mónica Blanco.

Fuente: Prensa Uader