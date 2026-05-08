Falleció Beatriz, la mamá de Mario Pergolini

El conductor de medios Mario Pergolini sufrió este jueves 7 de mayo la pérdida de su madre, Beatriz Mancione, situación que obligó a una modificación inmediata en la grilla de programación de El Trece. El hecho se produjo durante la tarde, en el momento exacto en que el presentador se disponía a iniciar las grabaciones de su actual ciclo, Otro día perdido, en los estudios del canal. Ante la noticia del deceso, Pergolini decidió suspender la jornada de trabajo para abocarse al duelo familiar.

La información fue confirmada inicialmente por el periodista Pablo Montagna, quien detalló que la grabación del programa que Pergolini conduce junto a Evelyn Botto y Agustín Rada Aristarán no pudo llevarse a cabo debido a la urgencia del suceso. Para esta emisión se esperaba la presencia de la periodista y escritora María O Donnell, quien iba a participar de la entrevista central del programa. Ante la imposibilidad de contar con material nuevo, las autoridades de El Trece determinaron que hoy a las 22:30 se emita un compilado especial con los momentos más destacados y las mejores notas de la temporada, cubriendo el espacio vacante en la programación nocturna de la emisora.

Beatriz Mancione había cobrado relevancia pública en el último tiempo a raíz de las declaraciones de su hijo sobre los problemas de salud que la afectaban. Mario Pergolini había relatado en diversas oportunidades cómo la ceguera que su madre desarrolló al alcanzar los 70 años de edad la sumió en un estado de frustración y dependencia. Según el testimonio del conductor, la falta de visión impedía que Beatriz realizara tareas cotidianas, como distinguir el horario o conocer las condiciones climáticas sin la asistencia de otra persona, lo que motivó al periodista a buscar soluciones a través de la tecnología y la innovación digital aplicada a la vida diaria.

A partir de esa necesidad, Pergolini se involucró en el financiamiento y desarrollo de un dispositivo de inteligencia artificial denominado Ato. El sistema permitía que su madre interactuara mediante comandos de voz para consultar la hora, el estado del clima o sintonizar emisoras de radio de manera autónoma. El conductor había explicado que este desarrollo técnico, realizado junto a uno de sus equipos de trabajo, tenía la capacidad de leerle los diarios, relatarle las noticias del día e incluso informarle sobre el contenido de su heladera.

Este vínculo mediado por el desarrollo tecnológico fue destacado por Pergolini como un cambio sustancial en la calidad de vida de su madre durante sus últimos años.

La noticia del fallecimiento Beatriz genera una pausa en la actividad profesional del ex conductor de CQC, tal es así que por el momento no se brindaron mayores detalles sobre el reinicio de las grabaciones de Otro día perdido, quedando el cronograma de trabajo supeditado a las disposiciones que tome el conductor en los próximos días tras la despedida a su madre.