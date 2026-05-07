El fuerte viento hizo estallar una puerta de vidrio del Cine Círculo de Paraná

Las intensas ráfagas de viento que se registraron durante la mañana de este jueves en Paraná provocaron daños en el frente del histórico Cine Círculo, donde una de las puertas de vidrio del ingreso principal terminó estallando por la presión ejercida por el temporal.

El episodio generó preocupación entre trabajadores del lugar y transeúntes que circulaban por la zona céntrica de la capital entrerriana. Según relataron desde el cine, el estruendo causado por la rotura del vidrio alertó a quienes se encontraban cerca del edificio.

“Zafé de casualidad”, expresó una de las empleadas que estaba en el interior del lugar al momento del hecho y que se encontraba a pocos metros de la puerta cuando el panel de vidrio explotó producto de una fuerte ráfaga.

A pesar de la violencia del impacto y de que varias personas transitaban por la vereda en ese momento, no se registraron personas heridas ni fue necesaria la intervención de servicios de emergencia.

Desde el cine explicaron que no es la primera vez que ocurre una situación de estas características. Indicaron que anteriormente ya habían tenido problemas similares con otra puerta del edificio debido a las condiciones particulares de circulación del viento en esa zona de la ciudad.

Según señalaron, las ráfagas suelen “embolsarse” sobre el frente del inmueble, generando una fuerte presión sobre las estructuras vidriadas, especialmente en jornadas de viento intenso como la de este jueves.

El episodio se produjo en medio de una mañana marcada por condiciones meteorológicas adversas en distintos sectores de Paraná, con ráfagas que provocaron complicaciones menores y obligaron a extremar precauciones en la vía pública.