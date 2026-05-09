Los “Pumitas” cayeron en el cierre del Rugby Championship M20

La selección argentina perdió en el cierre del Rugby Championship juvenil en Sudáfrica.

Este sábado por la mañana (hora de Argentina) culminó la disputa del Rugby Championship M20 con la participación de Los Pumitas. El seleccionado argentino masculino juvenil disputó su encuentro ante Australia en el estadio Nelson Mandela Bay de Sudáfrica.

Los elegidos de Nicolás Fernández Miranda para este partido fueron: Benjamín Farías Cerioni, Manuel Cuneo Camargo, Bautista Salinas Mallea; Joaquín Pascual Viale, Bautista Benavides; Tomás Dande, Jerónimo Sorondo, Federico Torre; Juan Preumayr, Federico Serpa; Luciano Avaca, Benjamín Ordiz, Pedro Coll, Benjamín Ledesma Arocena, Simón Pfister.

En el banco esperó por su oportunidad el paranaense Franco Marizza. Lo acompañaron entre los suplentes Nicolás Cambiaso, Fabrizio Cebron, Federico Narváez, Toribio Latorre, Ignacio Zabella, Ramón Fernández Miranda y Manuel Giannantonio.

Australia, por su parte, salió al campo de juego con: Jacob Job, Ewald Kruger, Edwin Langi; Will Ross, Kenneth Harris; Luca Cleverley, Tom Robinson, Eli Langi; Sam Blank, Jonty Fowler; Cooper Watters, Josh Takai, Leo Jaques, Taione Taka y Chayse Geros.

El seleccionado australiano se adelantó con el try de Langi a los 14 minutos que convirtió Jonty Fowler. Argentina empató a los 39 con el try de Cuneo Camargo al que Federico Serpa le agregó dos puntos, pero el cierre favoreció a los Wallabees.

Leo Jaques y Tom Robinson pisaron el ingoal argentino antes del descanso; mientras que Serpa anotó de penal para Argentina dejando el marcador 17-10 al final del primer tiempo en favor del equipo australiano.

Ya en la segunda mitad del juego, Australia estiró la ventaja con dos tries más Kruger y otro de Langi -este convertido por Fowler- adelantó a los australianos 29-10.

Con algunos cambios, entre los que estuvo el ingreso del paranaense Marizza a los 18 del complemento, los Pumitas mejoraron su imagen y obtuvieron dos tries para acercarse en el marcador. Benjamín Ledesma -convertido por Serpa- y Fabrizio Cebron anotaron para dejar el tanteador 29-22, pero el penal de Fowler a cinco del final estiró la brecha a 10 puntos.

En el cierre, Serpa descontó de penal y a dos minutos del final llegó el segundo try de Ledesma Arocena para que el tanteador quede 32-30. Argentina tuvo la chance en el final, pero no pudo y acabó derrotado con doble punto bonus (cantidad de tries y diferencia menor a un try). De esta manera llegó a siete puntos y, aunque terminó siete puntos, igual que Australia, la diferencia de tantos lo dejó por encima.