Se recibieron ocho ofertas para completar la obra en un edificio del Poder Judicial

Se trata del inmueble ubicado en Santos Domínguez 195, de Paraná. Fue en el marco de la Licitación Pública Nº 04/26, para la que se fijó un presupuesto oficial de 437,2 millones de pesos. Los trabajos deberán efectuarse en nueve meses.

El acto de apertura de sobres con las propuestas de las empresas interesadas se efectuó este viernes en el Salón de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ubicado en el tercer piso de los Tribunales de Paraná.

Luego de verificarse el cumplimiento de la documentación requerida en el Sobre Nº 1 –recibo de compra de pliego, póliza de seguro de caución, certificado de capacidad de contratación anual, y certificación de firmas por escribano público-, se conocieron las ofertas económicas, en el siguiente orden: Estudio Ingeniería SRL, 430.938.272,72 pesos; Domínguez, Arturo Gustavo, 478.189.602,97 pesos; Schurlein, Eduardo Federico, 466.492.486,82 pesos; Norvial Arg SA, 604.347.575,12 pesos; Supermod SAS 362.086.788 pesos (importe que no coincidió con el expresado en la curva de inversión); Empresa Constructora Ingeniero Ángel Luis Moia, 482.774.359,02 pesos; Arenas del Paraná SRL, 593.149.428,80 pesos; y El Súper de la Construcción SRL, 404.163.310,76 pesos.

La presentación de ofertas se realizó en presencia del tesorero del Poder Judicial, Pablo Dayub; las auditoras del Tribunal de Cuentas, María Laura Rodríguez y Georgina Toso; la directora de Arquitectura Judicial, Diana Zilli; y la responsable de la Oficina de Compras y Asesoramiento del STJ, Cecilia Piloni, con intervención del secretario de Superintendencia Nº 2 del STJ, Esteban Simón.

La convocatoria fue en el marco de la Licitación Pública 04/26, cuyo objeto es la obra denominada “Completamiento construcción predio de calle Santos Domínguez Nº 195”, cuyo presupuesto oficial es de 437.257.496,25 pesos, según precios de mercado vigentes en enero pasado.

Los trabajos requeridos deberán concretarse en un plazo de 270 días corridos a partir de la firma del Acta de Replanteo y tendrán que contar con una garantía de 12 meses.

Del acto participaron representantes de las firmas oferentes, que también firmaron el acta correspondiente.