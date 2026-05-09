La Justicia investiga una red de sobornos para aprobar importaciones con el SIRA durante el cepo cambiario

A través del celular de Martín Migueles, empresario y socio de Elías Piccirillo, la justicia accedió a un esquema de pago de sobornos de entre el 10 y el 15 por ciento para obtener la habilitación de importaciones a través del sistema SIRA durante el gobierno de Alberto Fernández y así acceder a dólar oficial cuando regía el cepo cambiario.

Migueles, que se hizo conocido por ser el novio de la vedette Wanda Nara, era el nexo entre privados y funcionarios públicos, que se busca identificar quiénes eran, según la investigación judicial. El diario Clarín reveló ayer que está en la lista de los imputados por el fiscal Franco Picardi, quien trabaja el caso desde el año pasado con medidas de prueba en secreto.

“También ahora están mucho con el tema de la SIRA, si tienes una empresa grande, yo consigo también que te den la SIRA rápido y podés llevar guita para allá”, le dijo Migueles en marzo de 2023 a un contacto agendado como “Adriel La Plata”,

“Pásame todo lo que es de la sociedad por un lado, y lo del tema de la SIRA, sí, yo lo consigo un punto menos, 11 puntos y te sale en una semana con toda la furia. Lo que sí, cuando sale hay que pagar y viene de arriba y no te la rebotan más y 150 lucas de lo que es mercadería, si se tranca con algo nosotros lo compramos todo también. Podemos cerrar el circuito. Es más, allá también tengo proveedor podemos armar algo grande, algo lindo”, le dijo en un audio Migueles.

Uno de los chats de la causa.

“Adriel La Plata” le envió documentos de la sociedad y le envía un mensaje: “Billete cara grande jaja”.

Otro de los casos de coimas que aparecen en el celular de Migueles es con una persona llamada Ariel Germán Saponara que tiene un dato político relevante. Según la red social Linkedin, y así aparece en la causa judicial, Saponara trabaja en la Casa Rosada. Y en uno de los audios que le envío a Migueles le dice: “estoy laburando acá en el Ministerio”.

Entre Migueles y Saponara se da la siguiente conversación entre mensajes y audios en marzo de 2023:

-Martin como va. Che tenes algún contacto para liberar las declaraciones de importación. Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay alguno por unos puntos menos. Son autoelevadores y repuestos de las mismas maquinas.

El pedido del actual funcionario del gobierno nacional.

-Creo que tengo uno al 12%. Cuanto es?

-Ya te digo bien. Las sira son de 100 mil y de 150 mil. Tiene como 4. Se pueden sumar unos mangos ahí si las sacan bastante rápido en lo posible.

-Si, boludo, esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que dependiendo si tiene vuelta…o sea, si hay laburo yo creo que un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13 y a ver si le puedo sacar un 10… Ahora te digo bien.

Y luego Migueles le confirma que la operación se hace: “Ari, querido, escúchame, sale en una semana, diez días y el costo es 11. Así que pásale 12 o pásale 13 y nos ganamos un punto. ¿Qué opinas? Blue, ¿no?”. El monto de la operación fue de 54.600 dólares y Migueles le indicó la dirección a la que tenía que llevar la plata de la coima.

Ariel Germán Saponara, actual funcionario de Casa Rosada.

Héctor Ezequiel Caputto, alias “El Pipo”, es otro de los contactos de Migueles para acelerar las SIRA. De hecho, según la causa, es con quien Migueles se contactó para aprobar la operación de las maquinarias de Saponara.

“Amigo ya esta firmado lo de las maquinarias”, le avisó Caputto a Migueles. Y luego le informa cómo se debe repartir el dinero: “Bueno, ahí te pasé la cuenta. Escúchame, serían 54600 lo que era la SIRA, por 200, lo que era el dólar oficial, da 10 palos 920. Eso por el 15%, que es lo que nos cobran adentro, es un palo 638, divido el blue, 376, da 4356 dólares. Eso es lo que tenemos que dejar adentro. O sea que esos 4356 es lo que tenemos que pagar adentro nosotros. Vos le cobraste el 10% blue, o sea el 10 blue de 54600 son 5460 dólares más o menos. Menos lo que tenemos que pagar adentro, nos quedan 1100 USD para repartir más o menos”.

Migueles y Caputto tienen varias conversaciones sobre operaciones con SIRA y en esas charlas aparece “la señora” y “Pato”. La justicia no la tiene identificadas a esas personas pero se trataría de otros nexos en la operatoria. “Esta sería la primera que me pasás, ahí hablo con la señora esta, a ver si le sirve directamente que se lo mande así”, dice Caputto en una de las conversaciones.

“El contenido de estos intercambios permite observar con claridad la estructura de intermediación y reparto económico que caracterizaba a la operatoria, reforzando la hipótesis de que las aprobaciones de las solicitudes SIRA podrían haber sido gestionadas mediante la intervención de intermediarios que actuaban como nexo entre empresas privadas y personas con capacidad de influir en el proceso administrativo de autorización”, sostuvo Picardi en su dictamen con la idea de que la maniobra podría involucrar a más personas, publicó el diario Clarín.

De hecho, las SIRA eran autorizadas por funcionarios nacionales. Una de las medidas que solicitó la Fiscalía fue que la Secretaria de Comercio informe qué funcionarios autorizaron esas operaciones.

El fiscal destacó en su dictamen la rapidez con la que se aprobaban las SIRA, en un plazo de 10 días cuando los tiempos habituales eran hasta 180 días. Y además que todo ocurría en una “etapa caracterizada por fuertes restricciones cambiarias” donde las personas solo podían comprar 200 dólares por mes.

En esta causa no solo se investiga irregularidades con la SIRA, sino también con la venta de dólar oficial a través de casas de cambio. Entre ellas “Arg Exchange” de Migueles, Piccirillo y Francisco Hauque. Para eso, se investiga si funcionarios del Banco Central de la República Argentina les autorizaban la compra de dólar oficial que después vendían en el mercado paralelo con una ganancia del 200 por ciento.